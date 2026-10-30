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Yaşam
iPhone Sipariş Etti: Paketinden Matkap Uçları Çıktı

iPhone Sipariş Etti: Paketinden Matkap Uçları Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 21:54
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan Megan Penny, Kasım 2025'te bir mobil operatörden iPhone sipariş etti. Kapısına gelen paketten telefon yerine bir paket matkap ucu çıktı. Aynı bölgede yaşayan başka bir müşteri de Aralık'ta aldığı telefonun orijinal olmadığını iddia ediyor.

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Etiketi sökülmüş paketten telefon değil matkap ucu çıktı

Etiketi sökülmüş paketten telefon değil matkap ucu çıktı

Launceston'da yaşayan Penny, kuryenin ilk teslimat denemesinde kendisine tanımadığı bir yolun fotoğrafının gönderildiğini anlattı. Paket ertesi gün geldi. Penny, etiketin sökülmüş, poşetin de erimiş olduğunu söyledi. İçinden telefon değil, bir paket matkap ucu çıktı.

Operatör şikayeti inceledikten sonra Penny'ye yeni bir telefon göndereceğini ve hesabına bir miktar kredi tanımlayacağını açıkladı. Kargo şirketi ise paketin kurcalanmış görünmediğini, teslimat fotoğrafının da bulanık olduğunu belirtti.

Başka bir müşterinin kutusundan da yanlış telefon çıktı

Başka bir müşterinin kutusundan da yanlış telefon çıktı

Looe'da yaşayan Tony Deeley, Aralık 2025'te aynı operatörden iPhone sipariş etti. Kutuyu Noel'de eşi açtı. Deeley, telefonun renginin ve modelinin farklı olduğunu, ekranının kabarmış göründüğünü, şarj aletinin bulunmadığını ve cihazın hiç açılmadığını söyledi. Telefonun orijinal olmadığını iddia ediyor.

Operatör, kendi süreçlerinde bir hata olmadığını ve paketin hasarlı gelmediğini belirterek şikayeti kabul etmedi, Deeley'i başka başvuru yollarına yönlendirdi. Kargo şirketi de teslimat fotoğrafında belirgin bir hasar görünmediğini açıkladı. Deeley ise kendisinden telefonun ya da kutunun fotoğrafının hiç istenmediğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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