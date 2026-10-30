iPhone Sipariş Etti: Paketinden Matkap Uçları Çıktı

Launceston'da yaşayan Penny, kuryenin ilk teslimat denemesinde kendisine tanımadığı bir yolun fotoğrafının gönderildiğini anlattı. Paket ertesi gün geldi. Penny, etiketin sökülmüş, poşetin de erimiş olduğunu söyledi. İçinden telefon değil, bir paket matkap ucu çıktı.

Operatör şikayeti inceledikten sonra Penny'ye yeni bir telefon göndereceğini ve hesabına bir miktar kredi tanımlayacağını açıkladı. Kargo şirketi ise paketin kurcalanmış görünmediğini, teslimat fotoğrafının da bulanık olduğunu belirtti.