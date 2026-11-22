Sevgili Boğa, bu haftanın yıldızı senin para ve değerler evinde parlıyor. Salı akşamı İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay, maddi konularda bir netleşme ve tamamlanma getiriyor. Bir ödemenin gelmesi, bir harcama kararının olgunlaşması ya da gelirini artıracak bir fikrin belirginleşmesi mümkün. Dolunay'ın Uranüs'le buluşması sürpriz bir kazanç ya da ani bir masraf getirebilir; bütçende küçük bir esneklik payı bırakmak akıllıca.

Haftaya kendi burcunda dolaşan Ay ile başlıyorsun. Pazartesi sabahı ilişkiler evindeki Merkür'le karşılaşan Ay, önemli bir konuşmayı gündeme getirebilir; sakin ve dinleyen tavrın her şeyi kolaylaştıracak. Perşembe günü Mars aşk ve yaratıcılık evine, Başak burcuna geçiyor. Bu, önümüzdeki haftalarda kalbine ve hobilerine daha fazla enerji ayırmak isteyeceğin anlamına geliyor.

Cumartesi günü yönetici gezegenin Venüs, ev ve aile evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. Hafta sonunu evde, sevdiklerinle, güzel bir sofra etrafında geçirmek tam sana göre. Bekar Boğalar için Perşembe'den itibaren flört enerjisi yükseliyor; cesur bir ilk adım ödüllendirilebilir. Partnerli Boğalar ise hafta sonu evde hazırlanacak romantik bir akşam yemeğiyle ilişkiye sıcaklık katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…