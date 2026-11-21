Sevgili Boğa, öğleden sonra Ay burcuna geçiyor ve sanki gökyüzü sana 'hoş geldin' diyor. Duyguların berraklaşıyor, ihtiyaçlarını daha net hissediyorsun. Pazar gününün ikinci yarısını kendine ayırmak, sevdiğin bir yemeği yavaş yavaş hazırlamak ya da yumuşak bir battaniyenin altında dinlenmek tam sana göre.

Güneş ise bugün Yay burcuna, senin ortak kaynaklar ve dönüşüm evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ortak bütçe, borç-alacak ya da paylaşılan sorumluluklar gündeme gelebilir. Bunu bir yük değil, düzen kurma fırsatı olarak gör; bugün sadece küçük bir not almak bile yeterli.

Akşama doğru Ay ile Plüton arasındaki kare açı, iş ya da gelecek planlarına dair bir düşünceyi büyütebilir. Kafana takılan bir şey olursa yarına bırak; bu akşam düşünmek değil, dinlenmek senin işin. Bekar Boğalar bugün kendi çekiciliğinin farkında; içten bir gülümseme bile yeni bir kapı aralayabilir. Partnerli Boğalar ise birlikte pişirilecek bir yemek ve uzun bir sohbetle haftaya tatlı bir giriş yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…