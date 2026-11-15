Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde yuva ve aile evinde buluşuyor ve bu, evine dair güzel bir canlanma demek. Evde yapılacak bir yenileme, düzenleme ya da aileden biriyle verilecek önemli bir karar bugün kolay ilerleyecek. Sevdiklerinle paylaşılacak sıcak bir an, günün en güzel anı olabilir.

Ay'ın kariyer evinde olması, iş hayatında da sana destek veriyor. Pazartesi toplantılarında sakin ve kararlı duruşun fark edilecek. Para konusunda ise bugün acele etmeden, mevcut durumunu gözden geçirmek iyi gelecek.

Bekar Boğalar, güvendikleri bir çevrede ilginç biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, evde birlikte geçirilecek sakin bir akşamla bağlarını güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…