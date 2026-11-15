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Boğa Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde yuva ve aile evinde buluşuyor ve bu, evine dair güzel bir canlanma demek. Evde yapılacak bir yenileme, düzenleme ya da aileden biriyle verilecek önemli bir karar bugün kolay ilerleyecek. Sevdiklerinle paylaşılacak sıcak bir an, günün en güzel anı olabilir.

Ay'ın kariyer evinde olması, iş hayatında da sana destek veriyor. Pazartesi toplantılarında sakin ve kararlı duruşun fark edilecek. Para konusunda ise bugün acele etmeden, mevcut durumunu gözden geçirmek iyi gelecek.

Bekar Boğalar, güvendikleri bir çevrede ilginç biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, evde birlikte geçirilecek sakin bir akşamla bağlarını güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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