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Boğa Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, evinde güzel bir enerji dolaşıyor. Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı, günlük işlerinle ev hayatın arasında tatlı bir denge kuruyor. İşe giderken içinde bir hafiflik, eve dönerken ise sıcak bir huzur hissedeceksin. Evde küçük bir düzenleme yapmak ya da ailen için güzel bir akşam yemeği hazırlamak sana çok iyi gelecek.

Öğleden sonra Ay Yay'a, paylaşım ve güven evine geçiyor. Sevdiğin biriyle derin bir sohbet, karşılıklı güvenin ne kadar sağlam olduğunu gösterecek. Ortak bir planla ya da bir bütçe konusuyla ilgili güzel bir uzlaşmaya varabilirsin.

Akşam para tarafında küçük bir sürpriz olabilir; belki beklenmedik bir indirim, belki unuttuğun bir alacak. Gülümse, bugün evren seni kollamaya kararlı!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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