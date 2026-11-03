Sevgili Boğa, bugün en önemli cümleler karşındaki kişiden gelebilir. Yedinci evinde akşam 17.30'da Güneş ile retro Merkür buluşuyor. Partnerinin ya da iş ortağının uzun süredir aklından geçirdiği şey nihayet açık açık dile gelebilir. Duyduğun söz ilk anda keskin gelse de hemen savunmaya geçme. Dinlemek bugün senin en güçlü kozun.

Başak'taki Ay beşinci evini ısıtıyor, sabah saatlerinde Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller de kalbini hafifletiyor. Partnerli Boğa için öğleden önce gönderilen kısa, tatlı bir mesaj günün havasını belirleyebilir. Bekar Boğa ise bir hobi ya da sanat ortamında gözüne kestirdiği birine ilk adımı atabilir. Bunu sabah yap, çünkü 10.20'den sonra Ay boşlukta kalıyor ve yeni başlangıçlar pek tutmuyor.

Gündelik düzende altıncı evindeki retro Venüs ile dördüncü evindeki Jüpiter'in sekstili, iş ile ev arasındaki dengeyi kolaylaştırıyor. Evden çalışmak ya da ailene bir saat ayırmak sana iyi gelir. İkinci evindeki retro Uranüs gelirde küçük dalgalanmalar yaratabilir, bütçeni esnek tut.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…