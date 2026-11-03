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Boğa Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün en önemli cümleler karşındaki kişiden gelebilir. Yedinci evinde akşam 17.30'da Güneş ile retro Merkür buluşuyor. Partnerinin ya da iş ortağının uzun süredir aklından geçirdiği şey nihayet açık açık dile gelebilir. Duyduğun söz ilk anda keskin gelse de hemen savunmaya geçme. Dinlemek bugün senin en güçlü kozun.

Başak'taki Ay beşinci evini ısıtıyor, sabah saatlerinde Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller de kalbini hafifletiyor. Partnerli Boğa için öğleden önce gönderilen kısa, tatlı bir mesaj günün havasını belirleyebilir. Bekar Boğa ise bir hobi ya da sanat ortamında gözüne kestirdiği birine ilk adımı atabilir. Bunu sabah yap, çünkü 10.20'den sonra Ay boşlukta kalıyor ve yeni başlangıçlar pek tutmuyor.

Gündelik düzende altıncı evindeki retro Venüs ile dördüncü evindeki Jüpiter'in sekstili, iş ile ev arasındaki dengeyi kolaylaştırıyor. Evden çalışmak ya da ailene bir saat ayırmak sana iyi gelir. İkinci evindeki retro Uranüs gelirde küçük dalgalanmalar yaratabilir, bütçeni esnek tut.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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