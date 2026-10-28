Sevgili Boğa, Ay ikinci evinde ilerlerken sabah Mars'la kurduğu sekstil, evde ya da aileyle ilgili bir işi hızla bitirmen için sana güç veriyor. İş yerinde ise öğle saatlerinde Ay'ın Merkür'e uyumsuz bakışı, bir ortağın ya da müşterinin sözlerini yanlış anlamana neden olabilir. Önemli kısımları yazılı onaylat.

Maddi olarak Jüpiter'in dördüncü evinde olması gayrimenkul, ev eşyası ya da aile bütçesinde olumlu bir gelişme yaratabilir. Akşamki Ay sekstili bu konuda bir görüşme yapmak için uygun. Yine de Venüs geri giderken pahalı ve duygusal bir alışverişi ertele.

Peki ya aşk? Güneş ve Merkür yedinci evinde, yani birebir ilişkiler alanında; partnerinle konuşulmamış bir konunun nazik biçimde açılması gerekebilir. Evde yapacağınız sakin bir akşam yemeği iyi gelir. Bekar Boğa ise geçmişten gelen bir tanıdıkla yeniden görüşebilir; geçmişi romantikleştirmeden bakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…