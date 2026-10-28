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Boğa Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay ikinci evinde ilerlerken sabah Mars'la kurduğu sekstil, evde ya da aileyle ilgili bir işi hızla bitirmen için sana güç veriyor. İş yerinde ise öğle saatlerinde Ay'ın Merkür'e uyumsuz bakışı, bir ortağın ya da müşterinin sözlerini yanlış anlamana neden olabilir. Önemli kısımları yazılı onaylat.

Maddi olarak Jüpiter'in dördüncü evinde olması gayrimenkul, ev eşyası ya da aile bütçesinde olumlu bir gelişme yaratabilir. Akşamki Ay sekstili bu konuda bir görüşme yapmak için uygun. Yine de Venüs geri giderken pahalı ve duygusal bir alışverişi ertele.

Peki ya aşk? Güneş ve Merkür yedinci evinde, yani birebir ilişkiler alanında; partnerinle konuşulmamış bir konunun nazik biçimde açılması gerekebilir. Evde yapacağınız sakin bir akşam yemeği iyi gelir. Bekar Boğa ise geçmişten gelen bir tanıdıkla yeniden görüşebilir; geçmişi romantikleştirmeden bakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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