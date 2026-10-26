Sevgili Boğa, dolunay geride kaldı ama Ay hâlâ burcunda ve çevrendekiler senden bir adım daha netlik bekliyor. Sabahın erken saatlerinde Mars'la kurduğu kare, evdeki yarım kalmış bir tartışmayı işe taşıyabilir; çalışmaya başlamadan önce o konuyu kısa bir mesajla kapat. Toplantıda sözünü kesen birine sakin bir cümleyle karşılık vermen yeter.

Maddi olarak gün ortasında Ay'ın retro Merkür'ün karşısına geçmesi, bir ortaklık ya da sözleşmede küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını gösterebilir. İmzadan önce maddeleri bir kez daha oku. Akşama doğru Jüpiter'le kurulan kare, ev için büyük bir harcamayı cazip gösterse de kararı bir hafta ertele.

Peki ya aşk? Venüs altıncı evinde geri giderken günlük düzen aşk hayatına sızıyor; partnerinle ev işlerinin paylaşımını konuşmak ilişkiyi rahatlatır. Bekar Boğa ise iş ya da spor salonu gibi her gün gittiği bir ortamda eski bir tanıdığın yeniden gündeme gelmesini sakin karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…