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Boğa Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dolunay geride kaldı ama Ay hâlâ burcunda ve çevrendekiler senden bir adım daha netlik bekliyor. Sabahın erken saatlerinde Mars'la kurduğu kare, evdeki yarım kalmış bir tartışmayı işe taşıyabilir; çalışmaya başlamadan önce o konuyu kısa bir mesajla kapat. Toplantıda sözünü kesen birine sakin bir cümleyle karşılık vermen yeter.

Maddi olarak gün ortasında Ay'ın retro Merkür'ün karşısına geçmesi, bir ortaklık ya da sözleşmede küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını gösterebilir. İmzadan önce maddeleri bir kez daha oku. Akşama doğru Jüpiter'le kurulan kare, ev için büyük bir harcamayı cazip gösterse de kararı bir hafta ertele.

Peki ya aşk? Venüs altıncı evinde geri giderken günlük düzen aşk hayatına sızıyor; partnerinle ev işlerinin paylaşımını konuşmak ilişkiyi rahatlatır. Bekar Boğa ise iş ya da spor salonu gibi her gün gittiği bir ortamda eski bir tanıdığın yeniden gündeme gelmesini sakin karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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