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Boğa Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş karşı burcun Akrep'e geçerken ilişkilerin, ortaklıkların ve yüz yüze yapılan görüşmelerin tonu koyulaşıyor. Gün ağarırken Ay ile Merkür arasında kurulan üçgen, uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı açmak için sana net bir cümle armağan edebilir. Akşamın geç saatlerinde Ay'ın Koç'a geçmesi ise dinlenme ve içe dönme isteğini artırıyor.

Maddi olarak ortak bir iş ya da müşteriyle konuşulan tutar öne çıkıyor. Sözlü verilmiş her rakamı yazıya dök; Merkür geriye dönmeden önce belirsiz bırakılan her şey ileride yeniden önüne gelir. Gün içinde fatura ve sözleşme klasörünü toparlamak iyi gelir.

Peki ya aşk? Karşındaki kişinin gerçek niyetini anlamak için bugün ona dinleme fırsatı ver. Geri hareketli Venüs yeni bir şey başlatmaktan çok eski bir bağı yeniden tartmanı istiyor. Bekar Boğa ise iş ortamında ya da ortak bir arkadaşın evinde tanışacağı birinin sessizliğini yanlış okumamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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