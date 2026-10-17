Sevgili Boğa, gün batımına yakın gelen İlk Dördün, dokuzuncu evindeki Ay ile çalışma düzeni evindeki Güneş arasında bir çekişme yaratıyor; öğrenmek, yazmak ya da uzak bir planı ilerletmek isterken günlük işler seni geri çağırabilir. Önce rutin görevlerini bitirip sonra kendine uzun vadeli bir okuma ya da başvuru saati ayırmak dengeyi korur.

Maddi olarak sabahki Ay ve Merkür uyumu, ortaklıkla ilgili bir teklifi yeniden değerlendirmeni kolaylaştırıyor. Rakamları yazıya dökmeden onay vermemek, retro dönemine girerken seni korur. Eski bir sözleşmedeki ücret maddesine bir göz atmak da faydalı.

Peki ya aşk? Merkür'ün yedinci evdeki yolculuğu, partnerinle uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı açmak için güzel bir zemin hazırlıyor; ilişkin varsa sözü fazla uzatmadan niyetini söylemen yeter. Bekar Boğa ise kurs ya da iş arkadaşlığı üzerinden tanıştığı biriyle kısa bir sohbetten fazlasını beklememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…