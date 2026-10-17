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Boğa Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gün batımına yakın gelen İlk Dördün, dokuzuncu evindeki Ay ile çalışma düzeni evindeki Güneş arasında bir çekişme yaratıyor; öğrenmek, yazmak ya da uzak bir planı ilerletmek isterken günlük işler seni geri çağırabilir. Önce rutin görevlerini bitirip sonra kendine uzun vadeli bir okuma ya da başvuru saati ayırmak dengeyi korur.

Maddi olarak sabahki Ay ve Merkür uyumu, ortaklıkla ilgili bir teklifi yeniden değerlendirmeni kolaylaştırıyor. Rakamları yazıya dökmeden onay vermemek, retro dönemine girerken seni korur. Eski bir sözleşmedeki ücret maddesine bir göz atmak da faydalı.

Peki ya aşk? Merkür'ün yedinci evdeki yolculuğu, partnerinle uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı açmak için güzel bir zemin hazırlıyor; ilişkin varsa sözü fazla uzatmadan niyetini söylemen yeter. Bekar Boğa ise kurs ya da iş arkadaşlığı üzerinden tanıştığı biriyle kısa bir sohbetten fazlasını beklememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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