Sevgili Boğa, Ay bugün tüm gün karşı burcun Akrep'te ilerlerken iş hayatında birlikte çalıştığın kişilerin tavrı sana yön gösteriyor. Sabah Ay'ın Venüs'le kavuşması bir meslektaşınla ya da müşteriyle yaşadığın eski bir anlaşmazlığı yumuşatma fırsatı veriyor; ilk adımı atmak güç kaybı değil, olgunluk sayılır. Öğleye doğru Ay'ın Mars'la karesi ev ve aile konuları yüzünden dikkatini dağıtabilir.

Maddi olarak ortak bir girişim ya da birlikte alınacak bir ürün üzerinde fikir ayrılığı çıkabilir. Retrodaki Venüs yöneticin olduğu için sözleşmeyi ve ödeme planını netleştirmeden onay vermemeni istiyor. Eve dair beklenmedik bir gider çıkarsa Mars'ın etkisiyle acele edip fazla ödeme yapma.

Peki ya aşk? Ortaklık evinde toplanan yoğunluk bağını derinleştirebilir; ilişkin varsa akşam yapılacak açık bir sohbet güveni pekiştirir. Bekar Boğa ise ciddi niyetle yaklaşan biriyle karşılaşabilir, ama Venüs retrosu yüzünden birini hayal ettiğin haliyle değil gerçek haliyle görmeye çalışmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…