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Boğa Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün tüm gün karşı burcun Akrep'te ilerlerken iş hayatında birlikte çalıştığın kişilerin tavrı sana yön gösteriyor. Sabah Ay'ın Venüs'le kavuşması bir meslektaşınla ya da müşteriyle yaşadığın eski bir anlaşmazlığı yumuşatma fırsatı veriyor; ilk adımı atmak güç kaybı değil, olgunluk sayılır. Öğleye doğru Ay'ın Mars'la karesi ev ve aile konuları yüzünden dikkatini dağıtabilir.

Maddi olarak ortak bir girişim ya da birlikte alınacak bir ürün üzerinde fikir ayrılığı çıkabilir. Retrodaki Venüs yöneticin olduğu için sözleşmeyi ve ödeme planını netleştirmeden onay vermemeni istiyor. Eve dair beklenmedik bir gider çıkarsa Mars'ın etkisiyle acele edip fazla ödeme yapma.

Peki ya aşk? Ortaklık evinde toplanan yoğunluk bağını derinleştirebilir; ilişkin varsa akşam yapılacak açık bir sohbet güveni pekiştirir. Bekar Boğa ise ciddi niyetle yaklaşan biriyle karşılaşabilir, ama Venüs retrosu yüzünden birini hayal ettiğin haliyle değil gerçek haliyle görmeye çalışmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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