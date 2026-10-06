Sevgili Boğa, tam da sevdiğin türden bir düzen kurma fırsatı bugün kapını çalıyor; Ay'ın Başak burcuna geçmesi, uzun süredir ertelenen bir planı masaya yatırıp adım adım ilerlemen için seni destekliyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise beklenmedik bir fırsatın aniden ortaya çıkmasına yol açabilir; bu fırsatı değerlendirirken bile alışıldık temkinini korumak seni koruyor. İş yerinde bugün sabrın takdir görüyor.

Maddi olarak detaylara gösterdiğin özen bugün tam karşılığını buluyor; bir hesabı düzenlerken fark ettiğin küçük bir hata seni gereksiz bir kayıptan kurtarabilir. Ani bir harcama isteği doğarsa bir gün beklemek zarar vermez.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün ona gösterdiğin pratik bir destek, söylediğin tatlı sözlerden daha fazla anlam taşıyor. Bekarsan, günlük hayatının içinde tanıdığın biri, beklenmedik bir anda ilgini çekebilir; bu ani çekime kapılırken bile kendi hızında kalman sana yakışıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…