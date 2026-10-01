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Boğa Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yöneticinle ya da bir iş ortağınla yürüttüğün görüşmelerde bugün kimin haklı olduğu konusunda bir inatlaşma çıkabilir. Plüton kariyer alanından Merkür'e sert bir açı yapıyor; karşı tarafın baskısına aynı sertlikle cevap vermek yerine şartları yazılı olarak netleştir. Sözleşme imzalamayı, teklif göndermeyi ya da yeni bir işe başlamayı başka bir güne bırak; Ay bugün boşlukta.

Maddi olarak beklediğin bir ödeme gecikebilir. İkizler'deki Ay para alanında kararsız bir hava yaratırken ev için düşündüğün bir harcamayı da bir süre askıya almak seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Yönetici gezegenin Venüs retroya başlamak üzere duruyor ve ilişkinde hızını kesme isteği duyabilirsin. Partnerinle geleceğe dair büyük kararları bugün vermek yerine ne hissettiğinizi konuşun. Kalbi boşta olan Boğalar için geçmişten biri yeniden kapıyı çalabilir; eski hikayeyi neden bitirdiğini hatırla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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