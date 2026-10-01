Sevgili Boğa, yöneticinle ya da bir iş ortağınla yürüttüğün görüşmelerde bugün kimin haklı olduğu konusunda bir inatlaşma çıkabilir. Plüton kariyer alanından Merkür'e sert bir açı yapıyor; karşı tarafın baskısına aynı sertlikle cevap vermek yerine şartları yazılı olarak netleştir. Sözleşme imzalamayı, teklif göndermeyi ya da yeni bir işe başlamayı başka bir güne bırak; Ay bugün boşlukta.

Maddi olarak beklediğin bir ödeme gecikebilir. İkizler'deki Ay para alanında kararsız bir hava yaratırken ev için düşündüğün bir harcamayı da bir süre askıya almak seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Yönetici gezegenin Venüs retroya başlamak üzere duruyor ve ilişkinde hızını kesme isteği duyabilirsin. Partnerinle geleceğe dair büyük kararları bugün vermek yerine ne hissettiğinizi konuşun. Kalbi boşta olan Boğalar için geçmişten biri yeniden kapıyı çalabilir; eski hikayeyi neden bitirdiğini hatırla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…