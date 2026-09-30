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Boğa Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs geri harekete geçmeye hazırlanırken ilişkinde temponu düşürme isteği duyabilirsin. Partnerinle bugün önemli bir kararı hemen almak yerine, birbirinizin ne istediğini sakin bir şekilde konuşmak aranızdaki güveni pekiştirir. Akrep'e geçen Merkür ilişki alanında ilerlediği için sohbetleriniz derinleşebilir; bu derinlikten korkma, açık sözlülüğün ilişkini güçlendirecek. Küçük bir jest ya da el yazısıyla bırakacağın bir not bile bugün kalbine dokunabilir.

Bekar bir Boğa isen geçmişten tanıdığın birinin yazdıkları seni şaşırtabilir. Aranızdaki eski duygular kıpırdayabilir, ama cevap vermeden önce gerçekten ne istediğini tart. Geçmişi yeniden açmak yerine kendine yeni bir sayfa açma hakkı tanıyabilirsin; acele etmediğinde doğru kararı kendin göreceksin. Kendi değerini hatırlaman, kalbini kime açacağını seçerken sana yol gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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