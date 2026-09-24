Sevgili Boğa, ilişkinizde dünden kalan yumuşak hava bugün de sürüyor; Ay'ın Balık'taki yolculuğunun devam etmesi bu istikrarı besliyor. Partnerinle aranızdaki bu uyum bugün size güzel bir gün yaşatabilir ve küçük bir sürprize de zemin hazırlayabilir.

Bekar Boğalar ise dün tanıdığı birine duyduğu ilginin gerçek mi yoksa geçici mi olduğunu bugün sorgulayabilir; bu sorgulama seni yanlış bir adımdan koruyacak. Acele etmeden gözlemlemeye devam etmen, net bir cevaba ulaşmanı kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…