Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle çok uyumlu bir hava getiriyor. Partnerinle gelecek hakkında konuşurken bugün hayal kurmaktan çok somut bir plan yapıyorsunuz; ev, bütçe ya da tatil gibi pratik bir konuyu netleştirmek ikinizi de rahatlatıyor.

Gösterişli, hemen göze çarpan biri yerine bugün sakin ve ciddi duran biri dikkatini çekebilir; ilk bakışta sıradan gelen bu kişi, biraz konuştukça tam aradığın istikrarı taşıdığını gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…