Sevgili Boğa, bugün Ay'ın sabah saatlerinde Oğlak'a geçmesi tam senin dalga boyunda bir gün başlatıyor. Sabırlı, adım adım ilerleyen çalışma tarzın bugün özellikle işe yarıyor, uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir konuda somut bir ilerleme kaydedebilirsin.

Bugün gerçekten iyi bir gündesin, özellikle para konusunda. Uzun vadeli düşünme yeteneğin öne çıkıyor, birikim ya da yatırımla ilgili attığın bir adım ileride sana kazandıracak. Ani bir fırsata atlamak yerine planına sadık kalman en doğrusu.

Geleceğe dair somut, gerçekçi bir konuşma bugün partneriyle ilişkisi olan Boğaları rahatlatacak; hayalden çok plan içeren bu konuşma ikinizi de sakinleştirecek. Ciddi niyetli, gösterişten uzak biri ise bekar Boğaların dikkatini çekebilir; ilk bakışta sıradan görünen bu kişi zamanla değerini gösterecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…