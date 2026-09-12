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Boğa Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gözün haftaya hazırlıkta olacak. Terazi Ay'ı günlük düzen evinde ilerlerken liste yapmak, dolabı toplamak ve pazartesinin işlerini hafifletmek sana iyi gelir. Fakat Yengeç'teki Mars'la kurulan kare, yakın çevrenden gelen bir mesajın ya da kısa bir telefon görüşmesinin bütün planını dağıtmasına yol açabilir. Kimseyi kırmadan 'bugün olmaz' demeyi denemelisin.

Maddi tarafta Akrep'teki Venüs ikili anlaşmaları öne çıkarıyor. Birlikte yapacağın bir harcamada kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak, sonradan çıkacak tatsızlığı şimdiden ortadan kaldırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, bugün küçük bir plan büyük bir yakınlık getirecek. Evde birlikte yapacağınız bir yemek bile aradaki soğukluğu çözmeye yeter. Bekar bir Boğa burcuysan, bir hobin ya da ortak bir ilgi alanın üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Acele etme, bugün sadece sohbetin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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