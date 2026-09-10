Sevgili Boğa, Başak Yeni Ayı’nın etkisiyle bugün rutinini bozacak küçük bir değişiklikle karşılaşabilirsin. Planların aksadığında hemen tedirgin olmak yerine esnek davranmayı dene; bu gün senden alışılmışın dışında bir tepki bekliyor. İş yerinde birikmiş bir konuyu konuşmak için uygun bir zaman yakalayabilirsin, Merkür’ün Terazi’deki ilerleyişi de uzlaşmayı kolaylaştırabilir.

Parasal olarak, günlük harcamalarını gözden geçirmen gereken bir gün; Venüs’ün Akrep’teki konumu ortak para ve paylaşılan giderleri de düşündürebilir. Küçük bir bütçe kontrolü ilerleyen günlerde işine yarayabilir. Kendine ayırdığın bir kaynağı erken harcamamaya dikkat et.

Aşk tarafında, Venüs Akrep etkisiyle karşındaki senin her zamanki sakinliğini bugün biraz sorguluyor olabilir. Duygularını açıkça ifade etmek, aranızdaki mesafeyi kapatabilir. Bekarsan, işle ilgili bir ortamda tanıştığın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…