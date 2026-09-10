Sevgili Koç, bugün gündemin oldukça yoğun olabilir; Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile birlikte biriken işler seni bir anda sarabilir. Elindeki listeyi tek seferde bitirmeye çalışmak yerine önce hangi işin gerçekten bugün yetişmesi gerektiğine karar ver, gerisini yarına bırakman seni yormaz. İş yerinde birinin senden acil destek istemesi olası; hemen kabul etmeden önce kendi gündemine de bakmayı unutma.

Parasal konularda Venüs’ün Akrep’teki etkisi sürüyor; ortak bir hesap ya da paylaşılan bir fatura bugün gündeme gelebilir. Rakamı teyit etmeden ödeme yapma, küçük bir karışıklık seni uğraştırabilir.

Aşk tarafında Merkür’ün Terazi’deki konumu ilişkilerde konuşmayı öne çıkarıyor; karşındaki biraz daha sabırla dinlenmek istiyor olabilir. Bekarsan, sohbeti uzatan biri seni şaşırtabilir, ilk izlenimine fazla güvenme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…