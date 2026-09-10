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Koç Burcu right-white
11 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 11 Eylül Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gündemin oldukça yoğun olabilir; Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay ile birlikte biriken işler seni bir anda sarabilir. Elindeki listeyi tek seferde bitirmeye çalışmak yerine önce hangi işin gerçekten bugün yetişmesi gerektiğine karar ver, gerisini yarına bırakman seni yormaz. İş yerinde birinin senden acil destek istemesi olası; hemen kabul etmeden önce kendi gündemine de bakmayı unutma.

Parasal konularda Venüs’ün Akrep’teki etkisi sürüyor; ortak bir hesap ya da paylaşılan bir fatura bugün gündeme gelebilir. Rakamı teyit etmeden ödeme yapma, küçük bir karışıklık seni uğraştırabilir.

Aşk tarafında Merkür’ün Terazi’deki konumu ilişkilerde konuşmayı öne çıkarıyor; karşındaki biraz daha sabırla dinlenmek istiyor olabilir. Bekarsan, sohbeti uzatan biri seni şaşırtabilir, ilk izlenimine fazla güvenme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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