Sevgili Koç, güne hızlı başlayabilirsin. Telefon bir yandan çalarken mesajlar diğer yandan gelebilir, üstüne kısa bir görüşme ya da son dakika işi eklenebilir. Ay 17.30’a kadar İkizler’de olduğu için zihnin de bu tempoya ayak uyduruyor ama her mesaja o dakika cevap vermeye çalışma. Özellikle işte senden hemen karar vermeni isteyen biri olursa önce ne istediğini tam olarak dinle. Ay Yengeç’e geçince bütün bu hareketlilikten sıkılıp eve dönmek, aileni görmek ya da kendi köşende kalmak isteyebilirsin. Bence geceyi fazla doldurma; bugün evde olmak daha cazip gelebilir.

Maddi konularda ev için alınması gereken bir şey konuşulabilir. “Lazım olur” diye hemen sipariş vermek yerine önce evde ne var ne yok bir bak; belki benzeri zaten vardır. Acelesi yoksa paran şimdilik cebinde kalsın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bütün gün insanlarla konuşup durduktan sonra partnerinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Öyle büyük bir plan yapmanıza gerek yok; birlikte yemek yiyip gününüzü anlatmanız bile yeter. Bekar bir Koç burcu isen, gün içinde başlayan bir konuşma ilerleyen saatlerde daha samimi olabilir. Karşındaki hoşuna gittiyse sürekli “ne yazsam?” diye düşünme, içinden geldiği gibi konuş. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…