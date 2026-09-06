Sevgili Koç, güne Ay Yengeç burcundayken başlıyorsun; bu nedenle iş ortamındaki tavırları normalden fazla önemseyebilirsin. Merkür’ün Ay’dan aldığı destek özellikle yazışma, görüşme ve belge işlerinde elini güçlendirecek. Bir işi sonuçlandırmak için senden ek bilgi ya da küçük bir düzenleme istenirse bunu gereksiz bir yük olarak görme; doğru bir düzeltme süreci hızlandırabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla yapacağın bir plan bütçende olmayan bir harcamaya dönüşebilir. Yemek sonrası başka bir mekâna geçmek, dönüşte taksi kullanmak ya da hesabı birkaç kişi için ödemek derken gecenin maliyeti beklediğinden yüksek çıkabilir.

Aşk hayatında Ay ile Venüs arasındaki kare, partnerinle beklentilerinizin günün bir bölümünde uyuşmamasına neden olabilir. Sen dışarı çıkmak isterken onun daha sakin bir plan istemesi ya da tam tersi küçük bir gerilim yaratabilir. Bekarsan Ay’ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte sosyal ortamlarda daha görünür olabilirsin; arkadaşlarının dahil olduğu bir buluşmada daha önce pek konuşmadığın biriyle arandaki mesafe azalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…