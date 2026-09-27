Trump’ın Avukatı Alina Habba ile Türk İş İnsanı Turhan Mildon Evlendi: Milyon Dolarlık Düğünden İlk Kareler
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Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/trum...
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Miller Holding’in CEO’su Turhan Mildon, New York’un simge mekanlarından Waldorf Astoria’da gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, New York sosyetesinin ve uluslararası basının odak noktası oldu.
İşte düğünden ilk kareler...
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Düğün öncesinde lüks detaylarıyla gündeme gelen organizasyonda en çok dikkat çeken unsur, Turhan Mildon’un Alina Habba’ya hediyesi olan en az 23 karatlık dev elmas yüzük oldu.
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Düğün törenine ev sahipliği yapan Waldorf Astoria’nın Grand Ballroom salonu, görkemli atmosferiyle geceye damga vurdu.
Törne katılanlar arasında:
Düğünün Türkiye ayağında ise Mildon ailesi ve cemiyet hayatının tanınan isimleri yer aldı.
ABD’de büyükelçilik yapmış ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan çiftten Mildon, daha önce yaptığı açıklamada evliliğin siyasi bir amacı olmadığını vurgulamıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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