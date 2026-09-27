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Trump’ın Avukatı Alina Habba ile Türk İş İnsanı Turhan Mildon Evlendi: Milyon Dolarlık Düğünden İlk Kareler

Trump’ın Avukatı Alina Habba ile Türk İş İnsanı Turhan Mildon Evlendi: Milyon Dolarlık Düğünden İlk Kareler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 09:48
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ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Miller Holding’in CEO’su Turhan Mildon, New York’un simge mekanlarından Waldorf Astoria’da gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık bir yıl önce başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, New York sosyetesinin ve uluslararası basının odak noktası oldu.

İşte düğünden ilk kareler...

Kaynak Kaynak2

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/trum...
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Düğün öncesinde lüks detaylarıyla gündeme gelen organizasyonda en çok dikkat çeken unsur, Turhan Mildon’un Alina Habba’ya hediyesi olan en az 23 karatlık dev elmas yüzük oldu.

Düğün öncesinde lüks detaylarıyla gündeme gelen organizasyonda en çok dikkat çeken unsur, Turhan Mildon’un Alina Habba’ya hediyesi olan en az 23 karatlık dev elmas yüzük oldu.

Mildon’un gelin Habba’ya düğün hediyeleri bununla da sınırlı kalmadı; Habba daha önce Palm Beach’te yaklaşık 30 bin dolar değerindeki pembe devekuşu derisi Hermès Birkin çantasıyla görüntülenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Düğün törenine ev sahipliği yapan Waldorf Astoria’nın Grand Ballroom salonu, görkemli atmosferiyle geceye damga vurdu.

Düğün törenine ev sahipliği yapan Waldorf Astoria’nın Grand Ballroom salonu, görkemli atmosferiyle geceye damga vurdu.

Etkinlik düzenleyicileri; salon kirası, müzik ve özel çiçek tasarımları dahil olmak üzere düğünün organizasyon maliyetinin konaklama hariç 'kolayca 1 milyon doları' bulduğunu belirtti.

Resepsiyon öncesinde Alina Habba’nın iki çocuğu Chloe ve Luke lobide görüntülenirken, davetli listesinde Amerikan siyasetinin ve bürokrasisinin önemli isimleri yer aldı.

Törne katılanlar arasında:

Törne katılanlar arasında:

  • Margo Martin (Başkan Trump’ın özel asistanı ve iletişim danışmanı)

  • Kash Patel (FBI Direktörü)

  • Todd Blanche (ABD Başsavcısı)

Düğüne Trump yönetiminden üst düzey isimler katılmasına rağmen, aynı gün Tennessee'deki bir futbol programı nedeniyle Donald Trump’ın kendisinin düğünde yer aldığına dair resmi bir teyit bulunmuyor.

Düğünün Türkiye ayağında ise Mildon ailesi ve cemiyet hayatının tanınan isimleri yer aldı.

Düğünün Türkiye ayağında ise Mildon ailesi ve cemiyet hayatının tanınan isimleri yer aldı.

Düğün öncesi verilen özel yemekte Turhan Mildon’un annesi Fatoş Mildon ve kız kardeşi Alara Mildon’a; Aslı Gümüşel Şen, Arzu Demirer ve Aytül Ayke Fıratoğlu eşlik etti.

ABD’de büyükelçilik yapmış ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan çiftten Mildon, daha önce yaptığı açıklamada evliliğin siyasi bir amacı olmadığını vurgulamıştı.

ABD’de büyükelçilik yapmış ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan çiftten Mildon, daha önce yaptığı açıklamada evliliğin siyasi bir amacı olmadığını vurgulamıştı.

Her ikisinin de üçüncü evliliği olan bu nikâh, Amerikan siyasetini ve Türk iş dünyasını aynı çatı altında birleştiren uluslararası bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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