MEB 81 İle Talimat Gönderdi: İzinsiz "Kütüphane Kafe"ler Kapatılıyor!
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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda; Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu gereğince Türkiye’deki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
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Bakanlık, ticari işletme görünümü altında izinsiz ders, etüt veya deneme sınavı organizasyonu gibi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair ihbarlar alındığını ve internet üzerinden yapılan incelemelerde bu yönde kanıtlara ulaşıldığını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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