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MEB 81 İle Talimat Gönderdi: İzinsiz "Kütüphane Kafe"ler Kapatılıyor!

MEB 81 İle Talimat Gönderdi: İzinsiz "Kütüphane Kafe"ler Kapatılıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 08:41
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 'kütüphane', 'kütüphane kafe', 'deneme kulübü' veya 'kütüphane istasyonu' gibi farklı isimler altında bakanlık izni olmadan eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeler hakkında kapatma kararı alındığını duyurdu.

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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda; Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu gereğince Türkiye’deki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda; Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu gereğince Türkiye’deki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Gönderilen uyarı yazısında, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

  • İzin Zorunluluğu: Her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir.

  • Cezai İşlem: Kurum açma izni ve ruhsatı bulunmaksızın eğitim öğretim faaliyeti yürüten yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak ve bu mekânlar valiliklerce derhal kapatılacak.

Bakanlık, ticari işletme görünümü altında izinsiz ders, etüt veya deneme sınavı organizasyonu gibi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair ihbarlar alındığını ve internet üzerinden yapılan incelemelerde bu yönde kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Bakanlık, ticari işletme görünümü altında izinsiz ders, etüt veya deneme sınavı organizasyonu gibi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair ihbarlar alındığını ve internet üzerinden yapılan incelemelerde bu yönde kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

İzinsiz faaliyetlerin tespiti amacıyla illere daha önce iletilen 'İzinsiz Eğitim, Öğretim ve Barınma Faaliyeti Durum Tespit Raporu' doğrultusunda denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde ekipler; cadde, sokak ve meydanları tarayarak kütüphane kafe ve benzeri adlar altında izinsiz eğitim veren yerleri tespit edip tutanak altına alacak.

Valiliklerce kapatma ve para cezası işlemlerinin uygulanmasının ardından yürütülen saha taramalarının sonuçları 1 Kasım 2026 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığına bildirilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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