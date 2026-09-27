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Fon Soruşturması: Tera Yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Fon Soruşturması: Tera Yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 08:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen dev soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Genişletilerek sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ünün daha tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 51’e yükseldi.

Genişletilerek sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ünün daha tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 51’e yükseldi.

Dosya kapsamında daha önce aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile çok sayıda portföy ve yatırım şirketi yöneticisinin de bulunduğu isimler tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzakere doğrultusunda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali veriler incelemeye alındı.

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzakere doğrultusunda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali veriler incelemeye alındı.

2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirilen tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin ham verileri adli makamlara sevk edildi.

Soruşturmadaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' suçlamaları çerçevesinde 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasındaki fon çıkışlarının incelendiğini belirtti.

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında:

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında:

  • 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu.

  • Haklarında daha önce tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

  • Devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi amacıyla ilgili tüm kurumlara gerekli adli müzekkereler iletildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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