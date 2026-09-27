Fon Soruşturması: Tera Yöneticileri Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen dev soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Genişletilerek sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ünün daha tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 51’e yükseldi.
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Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzakere doğrultusunda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali veriler incelemeye alındı.
Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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