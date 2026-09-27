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28 Eylül – 4 Ekim Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

28 Eylül – 4 Ekim Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 08:01
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İstanbul tiyatro sahneleri sonbaharı birbirinden iddialı yapımlarla karşılıyor! Şafak Sezer'in başrolünde olduğu polisiye-komedi Karanlıkta Kumpas'tan, Altan Erkekli'nin usta işi güldürüsü Ortadaki Oyun'a, klasikleşmiş metinlerden tek kişilik çarpıcı içsel yolculuklara kadar geniş bir yelpaze izleyicileri bekliyor. Martin McDonagh’ın efsanevi kara komedisi Inishmore’lu Yüzbaşı ve Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Afife Jale’nin hikayesi de bu dönemin dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.

İşte haftanın tiyatro rehberi! 

Uyarı: Oyunların güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak istiyorsanız, organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin veya bilet satış platformlarının duyurularını kontrol ediniz!

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28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: İstanbul’da Bu Hafta Hangi Tiyatro Oyunları Var?

28 Eylül – 4 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: İstanbul’da Bu Hafta Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Raporlu Çatlak

'Çatıdaki Yarasa' isimli oyunda kendini bir tiyatro salonunda oyun izlemeye gitmiş zanneden ama birden oyunun kendisine dönüşen bir manik depresif ve şizofreni hastası kadının içsel yolculuğuna eşlik edeceksiniz. Ayşe Kökçü’nün canlandırdığı karakterin kendiyle eğlendiği ve toplum kurallarına meydan okuduğu bu tek kişilik performans, 2001 senesinde Avrupa Kadınlar Tiyatro Festivali'nde 'Yılın Oyunu' ödülünü almıştır.

  • Tarih: 27 Eylül Pazar, 20.30 / 4 Ekim Pazar, 20.30

  • Mekan: Cafe Theatre Koşuyolu

  • Tür: Tiyatro / Trajikomedi

  • Oyuncular: Ayşe Kökçü

  • Yaş Sınırı: 14+

Delikanlı

Bir genç adamın hayat mücadelesini ve değişmek zorunda kalan dünyasını konu alan oyun, gençliğin verdiği cesaret ile hayatın dayattığı gerçekler arasında sıkışıp kalmayı anlatıyor. Hayatta güç sahibi olma, dostluk ve sevgi üzerinden seçimlerin insanı nasıl değiştirdiğini kimi zaman sert, kimi zaman duygusal bir dille izleyiciye aktarıyor.

  • Tarih: 28 Eylül Pazartesi, 17.00 / 2 Ekim Cuma, 19.00

  • Mekan: Bakırköy Butik Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Mert Karataş

Anna Karenina

Tolstoy'un ölümsüz eseri Anna Karenina, bu kez sahnede tek kişilik bir içsel anlatı olarak can buluyor. Işıltılı salonlardan içsel karanlığa, toplumsal rollerden bastırılmış arzulara uzanan bu oyunda; bir kadın kendisiyle, aşkıyla, anneliğiyle ve yalnızlığıyla yüzleşiyor.

  • Tarih: 28 Eylül Pazartesi, 21.30 / 30 Eylül Çarşamba, 21.30

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: - (Tek Kişilik Oyun)

  • Yaş Sınırı: 10+

Operadaki Hayalet

1890'lar Paris Operası'nda geçen eser; yüzü deforme olduğu için yeraltında yaşayan dahi bir bestecinin, yetenekli soprano Christine Daaé'ye duyduğu saplantılı aşkı konu alıyor. Onu bir opera yıldızı yapma çabasını ve bu uğurda işlenen cinayetlerin yarattığı trajik üçgeni anlatan hikaye, Sude Naz Demirci'nin uyarlamasıyla sahneleniyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı, 16.00 / 1 Ekim Perşembe, 20.30

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Müslüm Çelik

Afife Jale

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin cesaret, mücadele ve sanat uğruna verdiği zorlu savaş sahneye taşınıyor. Döneminin tüm baskılarına rağmen sahneye çıkma hayalinden vazgeçmeyen sanatçının hikayesi, özgürlük ve hayallerin peşinden gitme cesareti üzerinden etkileyici bir şekilde aktarılıyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı, 19.00 / 30 Eylül Cuma, 19.00 / 4 Ekim Pazar, 20.30

  • Mekan: Bakırköy Butik Sahne

  • Tür: Tiyatro / Biyografi

  • Oyuncular: Sabina Safarova

Yedi Kocalı Hürmüz

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eğlenceli metinlerinden Yedi Kocalı Hürmüz, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hürmüz'ün farklı meslek ve karakterlere sahip eşlerini aynı anda idare etme çabası etrafında dönen kahkaha dolu olaylar, izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak.

  • Tarih: 29 Eylül Salı, 20.30 / 3 Ekim Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Bakırköy Butik Sahne

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncular: Lorin Doğan, Melisanur Kavak

Bir Delinin Hatıra Defteri

Gogol’un unutulmaz eseri; soylu olmadığı için statüsel sorunlar yaşayan, müdürünün kızı Sofya'ya tutkun bir memur olan Poprişçin'in hikayesine odaklanıyor. Gerçeklerle yüzleşmeye mahkum kalan Poprişçin’in kendi ütopyasına göç edip kendini 'İspanya Kralı' ilan etme süreci Muhammet Emre Aydın yönetmenliğinde sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 29 Eylül Salı, 20.30 / 1 Ekim Perşembe, 16.00

  • Mekan: Taksim İstiklal Sahne

  • Tür: Tiyatro / Dram

  • Oyuncular: Ali Aktı

  • Süre: 50 Dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Karanlıkta Kumpas

Dışarıda hayatı durduran bir kar fırtınası, içeride ise lüks bir çiftlik evinde gerçekleşen bir 60. yaş kutlaması... Yatırım uzmanı Evren’in sırtına saplanan pasta bıçağıyla ölmesinin ardından yollar kapalı, katil ise evdedir! İnteraktif bir şekilde ilerleyen bu oyunda Komiser Aslan, seyircilerin de yardımıyla yalanların arasındaki ipuçlarını birleştirerek katili bulmaya çalışıyor.

  • Tarih: 30 Eylül Çarşamba, 20.30 

  • Mekan: Trump Sahne 

  • Tür: Tiyatro / Polisiye - Komedi

  • Oyuncular: Şafak Sezer, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkaş, Deniz Oral, Ömür Arpacı, Bensu Begoviç

  • Yaş Sınırı: 12+

Ortadaki Oyun

Altan Erkekli ve Veysel Diker usta işi iki kişilik oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Geleneksel orta oyunu anlatım biçimini baz alan, döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarıyla harmanlanan gösteri, müzikli ve hicivli bir güldürü olarak seyircisini bekliyor.

  • Tarih: 2 Ekim Cuma, 20.00

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Tiyatro / Komedi

  • Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker

  • Süre: 120 Dakika (İki Perde)

  • Yaş Sınırı: 6+

Inishmore'lu Yüzbaşı

Martin McDonagh'ın dünyaca ünlü kara komedisi Türkiye'de sahnede. Kedisi Thomas'ın ölüm haberini alan acımasız Padraic'in Inishmore'a dönüşü; şiddet, sadakat, fanatizm ve insan doğasının çelişkilerini keskin bir mizahla sunan absürt ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

  • Tarih: 3 Ekim Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi 

  • Tür: Tiyatro / Kara Komedi

  • Oyuncular: Burak Demir, Aziz Çoban, Volkan Ateş Gündüz, Yeşim Çelebi, Metin Kurt, Cihan Bektaş, Çağla Açar

  • Yaş Sınırı: 16+

35 Mayıs

35 Mayıs

Yeni sezon prömiyerini 3 Ekim'de yapacak olan '35 Mayıs', sanat ve teknolojiyi harmanlayarak klasik izleyici deneyimini tamamen dönüştürüyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapımda izleyiciler, VR gözlükleri ve ambisonic ses tasarımı sayesinde 180 derecelik üç boyutlu bir dünyanın tam ortasına bırakılıyor.

KREK VR’ın 8 kişilik özel seanslarla sunduğu bu anlatı için Paribu Art Direktörü Emrah Yamaç, 'Seyirci burada hikayeye uzaktan bakan kişi olmaktan çıkıyor; teknoloji anlatıyla birlikte oyunun karakterlerinden biri oluyor' diyerek bu yeni nesil katılım biçimine dikkat çekiyor.

İlk sezonunda 100 günde 750 seans gerçekleştirerek 3.500 seyirciye ulaşan bu yenilikçi deneyimin sınırlı sayıdaki yeni sezon biletleri Paribu Pass’te satışta.

  • Tarih: 3 Ekim Cumartesi (Sezon Prömiyeri) / 

  • Diğer Gösterimler: 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 24 ve 31 Ekim 2026 (Hafta içi 18.00'den, hafta sonu 14.00'ten itibaren saat başı başlayan seanslarla)

  • Mekan: Paribu Art

  • Tür: Dijital Tiyatro / Sanal Gerçeklik (VR) Deneyimi

  • Oyuncular: Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer, Nebi Tolga Yılmaz

  • Süre: 45 Dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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