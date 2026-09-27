28 Eylül – 4 Ekim Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Raporlu Çatlak

'Çatıdaki Yarasa' isimli oyunda kendini bir tiyatro salonunda oyun izlemeye gitmiş zanneden ama birden oyunun kendisine dönüşen bir manik depresif ve şizofreni hastası kadının içsel yolculuğuna eşlik edeceksiniz. Ayşe Kökçü’nün canlandırdığı karakterin kendiyle eğlendiği ve toplum kurallarına meydan okuduğu bu tek kişilik performans, 2001 senesinde Avrupa Kadınlar Tiyatro Festivali'nde 'Yılın Oyunu' ödülünü almıştır.

Tarih: 27 Eylül Pazar, 20.30 / 4 Ekim Pazar, 20.30

Mekan: Cafe Theatre Koşuyolu

Tür: Tiyatro / Trajikomedi

Oyuncular: Ayşe Kökçü

Yaş Sınırı: 14+

Delikanlı

Bir genç adamın hayat mücadelesini ve değişmek zorunda kalan dünyasını konu alan oyun, gençliğin verdiği cesaret ile hayatın dayattığı gerçekler arasında sıkışıp kalmayı anlatıyor. Hayatta güç sahibi olma, dostluk ve sevgi üzerinden seçimlerin insanı nasıl değiştirdiğini kimi zaman sert, kimi zaman duygusal bir dille izleyiciye aktarıyor.

Tarih: 28 Eylül Pazartesi, 17.00 / 2 Ekim Cuma, 19.00

Mekan: Bakırköy Butik Sahne

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Mert Karataş

Anna Karenina

Tolstoy'un ölümsüz eseri Anna Karenina, bu kez sahnede tek kişilik bir içsel anlatı olarak can buluyor. Işıltılı salonlardan içsel karanlığa, toplumsal rollerden bastırılmış arzulara uzanan bu oyunda; bir kadın kendisiyle, aşkıyla, anneliğiyle ve yalnızlığıyla yüzleşiyor.

Tarih: 28 Eylül Pazartesi, 21.30 / 30 Eylül Çarşamba, 21.30

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: - (Tek Kişilik Oyun)

Yaş Sınırı: 10+

Operadaki Hayalet

1890'lar Paris Operası'nda geçen eser; yüzü deforme olduğu için yeraltında yaşayan dahi bir bestecinin, yetenekli soprano Christine Daaé'ye duyduğu saplantılı aşkı konu alıyor. Onu bir opera yıldızı yapma çabasını ve bu uğurda işlenen cinayetlerin yarattığı trajik üçgeni anlatan hikaye, Sude Naz Demirci'nin uyarlamasıyla sahneleniyor.

Tarih: 29 Eylül Salı, 16.00 / 1 Ekim Perşembe, 20.30

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Müslüm Çelik

Afife Jale

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin cesaret, mücadele ve sanat uğruna verdiği zorlu savaş sahneye taşınıyor. Döneminin tüm baskılarına rağmen sahneye çıkma hayalinden vazgeçmeyen sanatçının hikayesi, özgürlük ve hayallerin peşinden gitme cesareti üzerinden etkileyici bir şekilde aktarılıyor.

Tarih: 29 Eylül Salı, 19.00 / 30 Eylül Cuma, 19.00 / 4 Ekim Pazar, 20.30

Mekan: Bakırköy Butik Sahne

Tür: Tiyatro / Biyografi

Oyuncular: Sabina Safarova

Yedi Kocalı Hürmüz

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eğlenceli metinlerinden Yedi Kocalı Hürmüz, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hürmüz'ün farklı meslek ve karakterlere sahip eşlerini aynı anda idare etme çabası etrafında dönen kahkaha dolu olaylar, izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak.

Tarih: 29 Eylül Salı, 20.30 / 3 Ekim Cumartesi, 20.30

Mekan: Bakırköy Butik Sahne

Tür: Tiyatro / Komedi

Oyuncular: Lorin Doğan, Melisanur Kavak

Bir Delinin Hatıra Defteri

Gogol’un unutulmaz eseri; soylu olmadığı için statüsel sorunlar yaşayan, müdürünün kızı Sofya'ya tutkun bir memur olan Poprişçin'in hikayesine odaklanıyor. Gerçeklerle yüzleşmeye mahkum kalan Poprişçin’in kendi ütopyasına göç edip kendini 'İspanya Kralı' ilan etme süreci Muhammet Emre Aydın yönetmenliğinde sahneye taşınıyor.

Tarih: 29 Eylül Salı, 20.30 / 1 Ekim Perşembe, 16.00

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Tür: Tiyatro / Dram

Oyuncular: Ali Aktı

Süre: 50 Dakika

Yaş Sınırı: 12+

Karanlıkta Kumpas

Dışarıda hayatı durduran bir kar fırtınası, içeride ise lüks bir çiftlik evinde gerçekleşen bir 60. yaş kutlaması... Yatırım uzmanı Evren’in sırtına saplanan pasta bıçağıyla ölmesinin ardından yollar kapalı, katil ise evdedir! İnteraktif bir şekilde ilerleyen bu oyunda Komiser Aslan, seyircilerin de yardımıyla yalanların arasındaki ipuçlarını birleştirerek katili bulmaya çalışıyor.

Tarih: 30 Eylül Çarşamba, 20.30

Mekan: Trump Sahne

Tür: Tiyatro / Polisiye - Komedi

Oyuncular: Şafak Sezer, Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkaş, Deniz Oral, Ömür Arpacı, Bensu Begoviç

Yaş Sınırı: 12+

Ortadaki Oyun

Altan Erkekli ve Veysel Diker usta işi iki kişilik oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Geleneksel orta oyunu anlatım biçimini baz alan, döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarıyla harmanlanan gösteri, müzikli ve hicivli bir güldürü olarak seyircisini bekliyor.

Tarih: 2 Ekim Cuma, 20.00

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Tiyatro / Komedi

Oyuncular: Altan Erkekli, Veysel Diker

Süre: 120 Dakika (İki Perde)

Yaş Sınırı: 6+

Inishmore'lu Yüzbaşı

Martin McDonagh'ın dünyaca ünlü kara komedisi Türkiye'de sahnede. Kedisi Thomas'ın ölüm haberini alan acımasız Padraic'in Inishmore'a dönüşü; şiddet, sadakat, fanatizm ve insan doğasının çelişkilerini keskin bir mizahla sunan absürt ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşüyor.