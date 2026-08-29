Eylül 2026 İstanbul Tiyatro Takvimi: Ay Boyunca Sahnelenecek 15 Oyun

Amadeus - Veda Turnesi

Peter Shaffer’ın eseri, Mozart’ın sıra dışı dehası ile Salieri’nin hayranlık ve kıskançlık arasında şekillenen dünyasını sahneye taşıyor. Yedi sezon boyunca yüz binlerce seyirciye ulaşan yapım, veda turnesi kapsamında son kez izleyiciyle buluşuyor.

Tarih: 14 Eylül 2026 Pazartesi, 20.30

Mekan: Türk Telekom Opera Salonu

Tür: Trajedi

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz / Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Murat Yılmaz, Cihan Uçan, Ela Atilla

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 12+

Othello

Shakespeare’in ünlü trajedisi; aşk, kıskançlık, sınıf farkı, kimlik ve iktidar ilişkilerini Othello ile Desdemona’nın hikâyesi üzerinden anlatıyor. İago’nun kurduğu plan, Othello’nun mutluluğunu giderek geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklüyor.

Tarih: 16 ve 17 Eylül 2026, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, Seray Akülker, Mesut Karakulak, Ahmed Saka, Yağmur Ilgım Öztekin

Süre: 140 dakika

Yaş sınırı: 12+

Doğu Ekspresinde Cinayet

İstanbul’dan hareket eden Doğu Ekspresi’nde işlenen cinayet, trendeki herkesi şüpheli hâline getiriyor. Tren kara saplanınca Hercule Poirot, polis gelmeden önce yolcuların sakladığı sırları ortaya çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Tarih: 17, 18, 25 ve 26 Eylül 2026, 20.30; 27 Eylül 2026, 17.00

Mekan: Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

Tür: Polisiye

Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu, Can Esendal, Ilgın Angın, Can Şıkyıldız, Kerem Tataroğlu, Romina Özipekçi, Hilal Yurdakul, Özgür Özdural

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Şirreti Evcilleştirmek

Shakespeare’in “Hırçın Kız” adıyla da bilinen komedisi, oyun içinde oyun yapısıyla sahneleniyor. Kendisine hazırlanan şakaya inanan Sly, kısa süre sonra Petruccio rolüyle anlatının içine giriyor ve sürpriz bir sonla karşılaşıyor.

Tarih: 18 Eylül 2026, 20.30; 19 Eylül 2026, 16.00 ve 20.30; 20 Eylül 2026, 16.00

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal, Gürsu Gür, Cenk Dost Verdi

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Alevli Günler

Çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaş, içlerinden birinin ölümünün ardından yakılmak istemesi üzerine alışılmadık bir mücadeleye girişiyor. Karşılarına çıkan bürokratik ve toplumsal engeller, ağlanacak hâlleri kahkahayla anlatan bir hikâyeye dönüşüyor.

Tarih: 20 Eylül 2026 Pazar, 20.30

Mekan: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan bu kez kendi hayatlarından kimseye anlatmadıkları tuhaf ama gerçek anıları sahneye taşıyor. Üç oyuncunun canlandırdığı kişisel hikâyeler, bol kahkahalı bir gösteriye dönüşüyor.

Tarih: 1 Eylül 2026 Salı, 20.30

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Metot

Bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört aday, pozisyonu elde edebilmek için giderek sertleşen sınavlardan geçiyor. Oyun, iş dünyasındaki rekabeti ve başarı uğruna insanların birbirlerine karşı nasıl acımasızlaşabildiğini sorguluyor.

Tarih: 1 Eylül 2026 Salı, 21.00; 24 Eylül 2026 Perşembe, 20.30

Mekan: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı; Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi, Yavuz Pekman

Yaş sınırı: 16+

Meçhul Paşa

Oyun, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un çıkardığı siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın zorlu serüvenini anlatıyor. Baskılara, davalara ve sürekli değişen adreslere rağmen yayımlanmaya devam eden gazetenin hikâyesi bir ortaoyunu biçiminde sahneleniyor.

Tarih: 2 Eylül 2026, 21.00; 15 ve 18 Eylül 2026, 20.30

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı; Sahne Dragos; Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Elma Labrador Çimen

Elli yıllık hayatlarını yeniden anlatmak isteyen bir çiftin hikâyesi; Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve sevgi etrafında şekilleniyor. Engin Hepileri ile Nergis Öztürk, geçmişin giderek silinen izlerine tutunmaya çalışan iki insanı canlandırıyor.

Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar, 16.00 ve 19.00

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 18+

Ballı Süt

Eski bir koltuk, deniz kenarındaki bir bank ve çocukluk evinin terası, iki kız kardeşin geçmişleriyle yüzleşmesine sahne oluyor. Uzun süre birbirlerinden uzak kalan kardeşlerin buluşması, aile bağları ve bastırılan anılar üzerinden ilerliyor.

Tarih: 6 Eylül 2026 Pazar, 21.00; 26 Eylül 2026 Cumartesi, 20.30

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı; Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 16+

Zengin Mutfağı

15-16 Haziran 1970’te yaşanan büyük işçi hareketinin etkileri, zengin bir ailenin mutfağında çalışanların gözünden anlatılıyor. Dışarıda büyüyen toplumsal değişim, köşk çalışanlarının hayatlarını ve birbirleriyle kurdukları ilişkileri dönüştürüyor.

Tarih: 8 ve 9 Eylül 2026, 20.30; 16 Eylül 2026, 20.30

Mekan: DasDas Sahne; Maximum Uniq Hall

Tür: Komedi

Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Mutlu Aile Tablosu

Uzun süredir evli olan Elaine ve Ken, monoton hayatlarından sıkıldıklarına karar vererek düzenlerini değiştirmeye çalışıyor. Ancak kaçırdıklarını düşündükleri hayatın peşine düşmeleri, aile içinde beklemedikleri bir karmaşa yaratıyor.

Tarih: 9 Eylül 2026 Çarşamba, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi

Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Babamı Kim Öldürdü

Édouard Louis’nin metni, yıllar sonra hasta babasını ziyaret eden bir oğlun geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisi üzerinden çalışma koşulları, sınıfsal eşitsizlik, kimlik, politika ve toplumun insan bedeni üzerindeki etkileri sorgulanıyor.

Tarih: 11 Eylül 2026 Cuma, 20.30; 12 Eylül 2026 Cumartesi, 16.00

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 18+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin kentte tutunma mücadelesi, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatılıyor. Ailesinin koyduğu engellere rağmen merakından ve direnme gücünden vazgeçmeyen Dirmit, kendisine yeni yollar açmaya çalışıyor.

Tarih: 12 Eylül 2026, 20.30; 25 Eylül 2026, 20.30; 26 Eylül 2026, 16.00 ve 20.30; 30 Eylül 2026, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Sesler - Salih Bademci

Sahnede seslere duyduğu ilgiyi anlatan genç bir adam, çocukluğundan başlayarak kişisel hafızasının izlerini takip ediyor. Anlatı ilerledikçe gündelik sesler, kişisel anılardan çıkarak bir şehrin ve toplumun ortak hafızasına dönüşüyor.