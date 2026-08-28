Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Fabrikada Cinayet

Yangından son anda kurtulan bir deponun duvarları arasında geçen oyun, hayalleriyle gerçekler arasında sıkışan bir insanın hikâyesini anlatıyor. Anadolu türkülerinin çaldığı eski bir radyo ve demlenen çayın eşlik ettiği yapım, güç ve cesaret kavramlarını karanlık bir cinayet öyküsü üzerinden sorguluyor.

Tarih: 1 Eylül Salı, 20.00 / 5 Eylül Cumartesi, 14.00 / 6 Eylül Pazar, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 18+

Cimri

Molière’in klasik eseri, parayı hayatının merkezine yerleştiren Harpagon’un çocukları ve çevresindekiler üzerinde kurduğu baskıyı konu alıyor. Tansu Biçer’in yönettiği oyunda Serkan Keskin’in canlandırdığı Harpagon üzerinden aile ilişkileri, çıkar çatışmaları ve insanın sahip olma tutkusu mizahi bir dille eleştiriliyor.

Tarih: 3 Eylül Perşembe, 21.00

Mekân: Oran Açıkhava Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol, Muhammed Türkoğlu

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 16+

Baştan Çıkarıcının Günlüğü

Søren Kierkegaard’ın aynı adlı eserinden hareket eden oyun, hayatı estetik bir deneyime dönüştüren ve gerçekliği kendi arzuları için kullanan bir baştan çıkarıcının dünyasına odaklanıyor. Yapım, karakterin insan ilişkilerini bir oyun gibi görmesinin ardındaki yalnızlığı, gücü ve ahlaki boşluğu sahneye taşıyor.

Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

Mekân: Yakın Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Sinemis Kamer Şahin

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Bir İshak'sın Bir Cemil

Hayata birbirinden tamamen farklı pencerelerden bakan İshak ile Cemil, küçük bir hücrede aynı umuda tutunmaya çalışıyor. Şehir hayatını hiç tanımayan İshak ile kalabalıkların içinde yaşamış Cemil’in 24 saate yayılan hikâyesi, zıtlıkları hem güldüren hem de hüzünlendiren bir anlatıda buluşturuyor.

Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Komedi

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 16+

Hayvan Çiftliği

George Orwell’in ünlü romanından uyarlanan oyun, eşitlik talebiyle başlayan bir devrimin zaman içinde yeni bir diktatörlüğe dönüşmesini anlatıyor. İktidarın yozlaşmasını, kitlelerin yönlendirilmesini ve gerçeğin nasıl değiştirilebildiğini gösteren yapım; sembolizm, fiziksel tiyatro ve psikolojik dram unsurlarını bir araya getiriyor.

Tarih: 2 Eylül Çarşamba, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Psikolojik dram, alegori

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 18+

Zacharius Usta

Ölümsüzlüğe ulaşmak isteyen saat ustası Zacharius, zamanı yeniden inşa ederek insan ömrünün sınırlarını aşabileceğine inanır. Ancak sonsuz yaşama duyduğu tutku onu giderek kibir, ölüm korkusu ve varoluşun anlamıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Oyun, insanın zamanı denetleme arzusunu karanlık ve felsefi bir anlatımla sorguluyor.

Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

Mekân: Mesafe Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Fatih Kaplan, Funda Kocaloğ, Yiğitcan Yüksel, Hamza Karaaslan, Zehra Helin Tekin, Çağla Nisa Kanbur

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 13+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, idam cezasını bekleyen bir mahkûmun son saatlerinde yaşadığı korkuyu, pişmanlığı ve hayata tutunma çabasını anlatıyor. Seyirciyi adalet, vicdan, özgürlük ve ölüm cezası üzerine düşünmeye çağıran yapımda Süleyman Ceylan sahne alıyor.

Tarih: 1 Eylül Salı, 20.00 / 5 Eylül Cumartesi, 20.00

Mekân: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi / AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Oyuncular: Süleyman Ceylan

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 13+

Gece

Karanlığın yalnızca sokakları değil, insanların vicdanını da örttüğü bir gecede iki kişinin hayatı geri dönülmez biçimde değişiyor. Geçmişlerinden kaçmaya çalışan karakterler üzerinden suç, pişmanlık ve gerçekle yüzleşme kavramlarını işleyen oyun, gerilimli atmosferi ve beklenmedik kırılmalarıyla ilerliyor.

Tarih: 3 Eylül Perşembe, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Dram

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 18+

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bugüne kadar kimseye anlatmadıkları gerçek anılarını sahneye taşıyor. Üç oyuncunun kendi hayatlarından seçtiği tuhaf ve komik hikâyeleri canlandırdığı gösteride, yıllardır kirli sepetinde bekleyen sırlar kahkaha eşliğinde ortaya dökülüyor.

Tarih: 6 Eylül Pazar, 20.30

Mekân: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

Tür: Komedi

Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Morgue Sokağı Cinayeti

Edgar Allan Poe’nun polisiye edebiyatın öncü metinlerinden biri kabul edilen eserinden uyarlanan oyun, Paris’te işlenen açıklanması güç bir çifte cinayetin izini sürüyor. Görünenin ötesini sorgulayan hikâyede zekâ, gözlem ve mantık aracılığıyla imkânsız gibi duran suçun ardındaki gerçek ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.