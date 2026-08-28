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Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 18:29
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Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 31 Ağustos-6 Eylül haftasında klasik eserlerden çağdaş komedilere, psikolojik dramlardan stand-up ve doğaçlama gösterilerine kadar toplam 20 sahne etkinliği izleyiciyle buluşacak. Haftanın programında Serkan Keskin, Canan Ergüder, Haluk Bilginer, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi tanınmış isimlerin rol aldığı yapımlar da bulunuyor.

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Ankara’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Ankara’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Fabrikada Cinayet

Yangından son anda kurtulan bir deponun duvarları arasında geçen oyun, hayalleriyle gerçekler arasında sıkışan bir insanın hikâyesini anlatıyor. Anadolu türkülerinin çaldığı eski bir radyo ve demlenen çayın eşlik ettiği yapım, güç ve cesaret kavramlarını karanlık bir cinayet öyküsü üzerinden sorguluyor.

  • Tarih: 1 Eylül Salı, 20.00 / 5 Eylül Cumartesi, 14.00 / 6 Eylül Pazar, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Cimri

Molière’in klasik eseri, parayı hayatının merkezine yerleştiren Harpagon’un çocukları ve çevresindekiler üzerinde kurduğu baskıyı konu alıyor. Tansu Biçer’in yönettiği oyunda Serkan Keskin’in canlandırdığı Harpagon üzerinden aile ilişkileri, çıkar çatışmaları ve insanın sahip olma tutkusu mizahi bir dille eleştiriliyor.

  • Tarih: 3 Eylül Perşembe, 21.00

  • Mekân: Oran Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol, Muhammed Türkoğlu

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Baştan Çıkarıcının Günlüğü

Søren Kierkegaard’ın aynı adlı eserinden hareket eden oyun, hayatı estetik bir deneyime dönüştüren ve gerçekliği kendi arzuları için kullanan bir baştan çıkarıcının dünyasına odaklanıyor. Yapım, karakterin insan ilişkilerini bir oyun gibi görmesinin ardındaki yalnızlığı, gücü ve ahlaki boşluğu sahneye taşıyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

  • Mekân: Yakın Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Sinemis Kamer Şahin

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir İshak'sın Bir Cemil

Hayata birbirinden tamamen farklı pencerelerden bakan İshak ile Cemil, küçük bir hücrede aynı umuda tutunmaya çalışıyor. Şehir hayatını hiç tanımayan İshak ile kalabalıkların içinde yaşamış Cemil’in 24 saate yayılan hikâyesi, zıtlıkları hem güldüren hem de hüzünlendiren bir anlatıda buluşturuyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Hayvan Çiftliği

George Orwell’in ünlü romanından uyarlanan oyun, eşitlik talebiyle başlayan bir devrimin zaman içinde yeni bir diktatörlüğe dönüşmesini anlatıyor. İktidarın yozlaşmasını, kitlelerin yönlendirilmesini ve gerçeğin nasıl değiştirilebildiğini gösteren yapım; sembolizm, fiziksel tiyatro ve psikolojik dram unsurlarını bir araya getiriyor.

  • Tarih: 2 Eylül Çarşamba, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Psikolojik dram, alegori

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Zacharius Usta

Ölümsüzlüğe ulaşmak isteyen saat ustası Zacharius, zamanı yeniden inşa ederek insan ömrünün sınırlarını aşabileceğine inanır. Ancak sonsuz yaşama duyduğu tutku onu giderek kibir, ölüm korkusu ve varoluşun anlamıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Oyun, insanın zamanı denetleme arzusunu karanlık ve felsefi bir anlatımla sorguluyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.00

  • Mekân: Mesafe Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Fatih Kaplan, Funda Kocaloğ, Yiğitcan Yüksel, Hamza Karaaslan, Zehra Helin Tekin, Çağla Nisa Kanbur

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, idam cezasını bekleyen bir mahkûmun son saatlerinde yaşadığı korkuyu, pişmanlığı ve hayata tutunma çabasını anlatıyor. Seyirciyi adalet, vicdan, özgürlük ve ölüm cezası üzerine düşünmeye çağıran yapımda Süleyman Ceylan sahne alıyor.

  • Tarih: 1 Eylül Salı, 20.00 / 5 Eylül Cumartesi, 20.00

  • Mekân: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi / AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Süleyman Ceylan

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Gece

Karanlığın yalnızca sokakları değil, insanların vicdanını da örttüğü bir gecede iki kişinin hayatı geri dönülmez biçimde değişiyor. Geçmişlerinden kaçmaya çalışan karakterler üzerinden suç, pişmanlık ve gerçekle yüzleşme kavramlarını işleyen oyun, gerilimli atmosferi ve beklenmedik kırılmalarıyla ilerliyor.

  • Tarih: 3 Eylül Perşembe, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Dram

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bugüne kadar kimseye anlatmadıkları gerçek anılarını sahneye taşıyor. Üç oyuncunun kendi hayatlarından seçtiği tuhaf ve komik hikâyeleri canlandırdığı gösteride, yıllardır kirli sepetinde bekleyen sırlar kahkaha eşliğinde ortaya dökülüyor.

  • Tarih: 6 Eylül Pazar, 20.30

  • Mekân: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Morgue Sokağı Cinayeti

Edgar Allan Poe’nun polisiye edebiyatın öncü metinlerinden biri kabul edilen eserinden uyarlanan oyun, Paris’te işlenen açıklanması güç bir çifte cinayetin izini sürüyor. Görünenin ötesini sorgulayan hikâyede zekâ, gözlem ve mantık aracılığıyla imkânsız gibi duran suçun ardındaki gerçek ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

  • Tarih: 6 Eylül Pazar, 19.00

  • Mekân: Mesafe Sahne

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncular: Mustafa Hüsnü Koca, Çağlar Maçkalı

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İzmir’de bu hafta sahnelenecek gösteriler

İzmir’de bu hafta sahnelenecek gösteriler

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Kurcala YouTube kanalı ve Zaytung’da yayımladığı parodi içeriklerle tanınan Nevzat Can Ünsal, yeni gösterisi “Devam” ile sahneye çıkıyor. Günlük hayatta herkesin karşılaştığı toplumsal ve kişisel absürtlükleri kendine özgü gözlemleriyle anlatan komedyen, izleyiciyi 75 dakikalık tek kişilik bir gösteriye davet ediyor.

  • Tarih: 3 Eylül Perşembe, 20.00

  • Mekân: Rene Lokal

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Nevzat Can Ünsal

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Bi'nevi Doğaçlama

Bi'nevi Doğaçlama ekibi, seyircilerden aldığı yönlendirmeleri önceden yazılmış bir metin olmadan anında hikâyeye dönüştürüyor. İzleyicilerin sahneye çıkarak oyunlara katılabildiği interaktif gösteride karakterler, olaylar ve sürprizli final sahneleri o gece salonda bulunanların katkısıyla şekilleniyor.

  • Tarih: 2 Eylül Çarşamba, 20.30

  • Mekân: Bi'nevi Sahne

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Bilge Dalkara, Halil Artur, Mert Gırgıç

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bursa’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Bursa’da bu hafta sahnelenecek tiyatro oyunları

Kuyucaklı Yusuf Muazzez

Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf” romanından uyarlanan oyun, çocuk yaşta ailesini kaybeden Yusuf ile Muazzez’in aşkına odaklanıyor. İki gencin adaletsizlik, baskı ve çıkar ilişkileriyle çevrili bir düzende birlikte kalma mücadelesi, romanın toplumsal eleştirisini koruyan dramatik bir anlatımla sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 15.00

  • Mekân: Studyou Cafe

  • Tür: Dram

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” adlı kitabından uyarlanan iki kişilik oyun, bir kadın ile erkeğin tanışmalarından ilişkilerinin sona ermesine kadar yaşadıkları süreci anlatıyor. Gündelik tartışmalar, beklentiler ve iletişim sorunları üzerinden ilerleyen yapım, modern ilişkilerin hem komik hem de trajikomik tarafını sahneye taşıyor.

  • Tarih: 6 Eylül Pazar, 20.00

  • Mekân: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Selen Adıgüzel, Yusuf Kenan Adıgüzel

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

6 Numara

Talihsiz bir kaza sonucu hastane morguna düşen Kemal Kalender, öldükten sonra bedeninin yakılmasını ister. Ancak morg görevlisi Bahattin Efendi bu isteğe karşı çıkınca ölüm, kader ve gelecek üzerine absürt bir çatışma başlar. Hakikat ile hayalin birbirine karıştığı oyun, insanın geleceğini görme arzusunu kara mizahla ele alıyor.

  • Tarih: 5 Eylül Cumartesi, 20.00

  • Mekân: Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi

  • Tür: Kara komedi

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Antalya’da bu hafta sahnelenecek tiyatro ve dans gösterileri

Antalya’da bu hafta sahnelenecek tiyatro ve dans gösterileri

Baba

Zamanın akışıyla birlikte hafızası giderek çözülmeye başlayan bir babanın dünyası, gerçek ile hayal arasındaki sınırların silindiği bir yolculuğa dönüşüyor. Baba-kız ilişkisi üzerinden hatırlama, unutma ve yaşlanma kavramlarını ele alan oyun, insanın bildiği dünyaya ve en yakınlarına yabancılaşmasını sahneye taşıyor.

  • Tarih: 1 Eylül Salı ve 2 Eylül Çarşamba, 21.00

  • Mekân: Antalya Atatürk Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

  • Yaş sınırı: 12+

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bu kez canlandırdıkları kurgu karakterleri bir kenara bırakarak kendi hayatlarından hikâyeler anlatıyor. Üç oyuncunun yıllardır kimseyle paylaşmadıkları tuhaf, mahcup edici ve komik anıları sahnede yeniden canlandırdığı gösteri, gerçek olaylardan beslenen bir komedi sunuyor.

  • Tarih: 3 Eylül Perşembe, 21.00

  • Mekân: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Sadık Şendil’in klasikleşen eserinde Hürmüz, birbirinden habersiz altı kocasıyla kurduğu düzeni sürdürürken yedinci kez âşık olur. Yeni evlilik planı bütün dengeleri değiştirince kocaların aynı evde karşılaşmasına kadar uzanan büyük bir karmaşa başlar. Müjdat Gezen’in yönettiği yapım, Anadolu Ateşi’nin koreografileriyle sahneleniyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 21.00 / 5 Eylül Cumartesi, 20.45

  • Mekân: Antalya Açıkhava Tiyatrosu / Alanya Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Müzikal, kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir

  • Yaş sınırı: 13+

Troya

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Homeros’un “İlyada” ve “Odysseia” destanlarıyla ölümsüzleşen Troya efsanesini dans, müzik ve görsel anlatımla yeniden canlandırıyor. Binlerce yıllık savaş, aşk ve kahramanlık öyküsü; tarihî Aspendos Antik Tiyatrosu’nun atmosferinde büyük ölçekli bir dans gösterisine dönüşüyor.

  • Tarih: 1 Eylül Salı, 21.00

  • Mekân: Aspendos Antik Tiyatro

  • Tür: Dans gösterisi

Tolstoy'dan İtiraflar

Lev Tolstoy’un “İtiraflarım” adlı eserinden yola çıkan oyun, dünyaca ünlü yazarın başarıya ulaştıktan sonra içine düştüğü varoluş krizini anlatıyor. Ölüm, inanç ve yaşamın anlamı üzerine soruların peşinden giden Tolstoy’un iç dünyası, farklı düşünceler ve paralel anlatılar aracılığıyla sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 4 Eylül Cuma, 20.30

  • Mekân: Sürekli Tiyatro Cep Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Yiğit Sürekli, Abdullah Sürekli

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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