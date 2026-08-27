31 Ağustos - 6 Eylül: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Kirli Sepeti

Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, bugüne kadar kimseye anlatmadıkları gerçek anılarını sahneye taşıyor. Üç oyuncunun kendi hayatlarından seçilen tuhaf ve komik hikâyeleri canlandırdığı gösteride, yıllardır kirli sepetinde bekleyen sırlar kahkaha eşliğinde ortaya dökülüyor.

Tarih: 1 Eylül Salı, 20.30

Mekân: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Uğur Bilgin, Onur Buldu, Aziz Aslan

Metot

Bir şirketin toplantı odasında işe girebilmek için mücadele eden dört aday, kendilerine verilen gizemli sınavlardan geçmeye çalışır. Jordi Galceran’ın iş dünyasının acımasız rekabetini ele alan oyunu, adayların birbirlerine karşı kullandıkları yöntemler üzerinden başarı, ahlak ve insanlık kavramlarını sorguluyor.

Tarih: 1 Eylül Salı, 21.00

Mekân: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi, Yavuz Pekman

Yaş sınırı: 16+

Ballı Süt

Eski bir koltuk, deniz kenarındaki bir bank ve çocukluk evinin terası çevresinde gelişen oyun, iki kız kardeşin yıllar sonra yaşadığı yüzleşmeyi anlatıyor. Geçmişte söylenmeyen sözlerin ve aile içinde biriken duyguların açığa çıktığı yapımda, kardeşlik bağları zamanın içinden yeniden kuruluyor.

Tarih: 6 Eylül Pazar, 21.00

Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 16+

Deli Bayramı

Turgut Özakman’ın 1987 yılında yazdığı “Deliler”, günümüz sahnesine uyarlanarak izleyiciyle buluşuyor. Devekuşu Kabare geleneğinden izler taşıyan oyunda birbirinden renkli karakterler DasDas’ı ele geçirirken hem günümüze hem de 1980’li yıllara mizahi bir pencereden bakıyor.

Tarih: 2-5 Eylül, 20.30 / 6 Eylül Pazar, 17.00

Mekân: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Ali Çakır, Ayşegül Cengiz Akman, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hakan Kahraman, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın

Yaş sınırı: 13+

Meçhul Paşa

Oyun, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mustafa Mim Uykusuz tarafından çıkarılan siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın hikâyesini şenlikli bir ortaoyunuyla anlatıyor. Baskılara, davalara, kapatmalara ve sürekli değişen isimlere rağmen 77 sayı yayımlanan gazetenin 1946’da başlayan serüveni sahneye taşınıyor.

Tarih: 2 Eylül Çarşamba, 21.00

Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi

Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncü topluluklarından Mahşer-i Cümbüş, seyircilerin verdiği yönlendirmelerle her gösteride tamamen yeni hikâyeler oluşturuyor. Önceden yazılmış bir metnin bulunmadığı gösteride karakterler, olaylar ve sahneler o akşam salonda bulunan izleyicilerin katılımıyla şekilleniyor.

Tarih: 5 Eylül Cumartesi, 20.30

Mekân: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen, Doğuhan Korkut

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Çiftler Çiftler

Müzikli kabare, birbirinden tamamen farklı dört çiftin aşk ve ilişki hikâyelerini aynı sahnede buluşturuyor. Ev kredisi yüzünden birbirini göremeyen yeni evlilerden yanlış telefon görüşmesiyle başlayan sanal aşka, kavuşamayan sevgililerden çocukluk aşkı uğruna baleye yazılan gence kadar dört hikâye mizahla anlatılıyor.

Tarih: 4 Eylül Cuma ve 5 Eylül Cumartesi, 20.30

Mekân: Altı Üstü Kabare

Tür: Komedi, müzikli kabare

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

Apsolit

Köyden kente göç etmek zorunda kalan bir ailenin tek çocuğu olan İsmail, duyduğu bütün sesleri taklit edebilme yeteneğine sahiptir. Köyde büyücülük, şehirde ise eksiklik olarak görülen bu yetenek; onlarca farklı ses ve karakterle anlatılan göç, kimlik ve çocuk hakları hikâyesine dönüşüyor.

Tarih: 1 Eylül Salı, 20.30

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Tek kişilik oyun

Oyuncular: İbrahim Barulay

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 16+

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Édouard Louis’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yazarın annesine ait gençlik fotoğrafından yola çıkıyor. Bir zamanlar özgür ve hayalleri olan bir kadının evlilik, yoksulluk, şiddet ve ev içi emekle kuşatılan hayatını anlatırken yıllar sonra başlayan özgürleşme mücadelesine odaklanıyor.

Tarih: 3-5 Eylül, 20.30 / 6 Eylül Pazar, 16.00

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 105 dakika

Şerbetli Yalanlar

Ayla, hayatını kaybeden kocasının ruhuyla iletişim kurmak ve sakladığı aile yadigârı yüzüğün yerini öğrenmek için Cenk’ten yardım ister. Ancak ruh çağırmak üzere eve gelen Cenk gerçekte borçlarını ödeyebilmek için Ayla’nın altınlarını çalmayı planlayan bir hırsızdır. Beklenmedik misafirlerin eve gelmesiyle herkesin birbirine yalan söylediği komik bir karmaşa başlar.