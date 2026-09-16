Bütçeyi Yormadan Hayatı Kolaylaştıran 500 TL ve Altına Alabileceğiniz En Kullanışlı Şeyler!
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Günün koşturmacasında veya evdeki küçük dertlerde 'Keşke şunun pratik bir çözümü olsa' dediğimiz anlar çok oluyor. Neyse ki cüzdanı delmeden günlük hayat kalitemizi artıracak harika pratik ürünler var!
Listelediğimiz 500 TL ve altındaki bu kullanışlı ürünlere göz atın, ihtiyacınız olanı sepetinize ekleyin!
Bu içerik 16.09.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kablo kalabalığıyla uğraşmadan prize takıp kullanabileceğiniz, 180 derece bükülebilir akrobat gövdeli harika bir gece lambası ve okuma lambası çözümü!
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Musluk suyunuzun, arıtma cihazınızın veya satın aldığınız damacana suyun ne kadar temiz ve içilebilir olduğunu saniyeler içinde öğrenin!
Burun ve kulak tüyleri ile hassas kaş düzeltme işlemleri için özel tasarlanmış ağrısız, sessiz ve çift taraflı bıçak yapısına sahip mini düzeltici!
Uzun saatler bilgisayar başında çalışırken dirsek, kol ve omuz ağrısı çekenler buraya!
Çantada hiç yer kaplamayan, hafif ve şık tasarımıyla aniden bastıran sağanaklarda hayat kurtaran bir yağmurluk.
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Mutfakta yemek yaparken veya bulaşık yıkarken kıyafetlerinizin ıslanmasını engelleyen su geçirmez yapıya sahip.
İçeceğiniz her an yanınızda dökülmeden dursun.
Yolda kalmaya son!
Gece okumaları ve ince işler için harika bir ışık!
İster kampta, ister piknikte, isterseniz uzun yolculuklarda!
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Spora gittiğiniz ya da günlük kullandığınız ayakkabıları çamaşır makinesinde güvenle yıkamanız için tasarlanmış özel koruma torbası.
Sadece saati göstermekle kalmayıp soft renk geçişleriyle odanıza harika bir hava katan, alarmlı ve takvimli dekoratif dijital masa saati.
Kablolardan bağımsız, şık tasarımıyla ister çalışma masanızda ister yatak ucunda kullanabileceğiniz dokunmatik kontrollü şarjlı masa lambası.
Kıyafet, koltuk ve halılardaki topaklanmalara pratik çözüm.
Mutfak düzeninize estetik katacak, hava almaz ahşap kapağı sayesinde baharatlarınızın tazeliğini koruyan şık ve kullanışlı cam baharat kavanozu.
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Anahtar, cüzdan, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takabileceğiniz bu kompakt Smart Tag sayesinde "Eşyam nerede?" derdine son veriyorsunuz.
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