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Bütçeyi Yormadan Hayatı Kolaylaştıran 500 TL ve Altına Alabileceğiniz En Kullanışlı Şeyler!

etiket Bütçeyi Yormadan Hayatı Kolaylaştıran 500 TL ve Altına Alabileceğiniz En Kullanışlı Şeyler!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.09.2026 - 00:07
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Günün koşturmacasında veya evdeki küçük dertlerde 'Keşke şunun pratik bir çözümü olsa' dediğimiz anlar çok oluyor. Neyse ki cüzdanı delmeden günlük hayat kalitemizi artıracak harika pratik ürünler var!

Listelediğimiz 500 TL ve altındaki bu kullanışlı ürünlere göz atın, ihtiyacınız olanı sepetinize ekleyin!

Bu içerik 16.09.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kablo kalabalığıyla uğraşmadan prize takıp kullanabileceğiniz, 180 derece bükülebilir akrobat gövdeli harika bir gece lambası ve okuma lambası çözümü!

Kablo kalabalığıyla uğraşmadan prize takıp kullanabileceğiniz, 180 derece bükülebilir akrobat gövdeli harika bir gece lambası ve okuma lambası çözümü!

Üzerindeki açma-kapama anahtarı sayesinde kullanımı son derece pratik. İster yatak ucunda gece lambası yapın, ister çalışma masanızın yanındaki prize takıp yönünü istediğiniz gibi ayarlayın.

Linki burada.

Musluk suyunuzun, arıtma cihazınızın veya satın aldığınız damacana suyun ne kadar temiz ve içilebilir olduğunu saniyeler içinde öğrenin!

Musluk suyunuzun, arıtma cihazınızın veya satın aldığınız damacana suyun ne kadar temiz ve içilebilir olduğunu saniyeler içinde öğrenin!

TDS (Total Dissolved Solids) metre, suyun içindeki çözünmüş toplam madde miktarını ve sertliğini dijital ekranda anında gösteriyor. Arıtma filtrenizin değişim zamanının gelip gelmediğini anlamak için de birebir!

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Burun ve kulak tüyleri ile hassas kaş düzeltme işlemleri için özel tasarlanmış ağrısız, sessiz ve çift taraflı bıçak yapısına sahip mini düzeltici!

Burun ve kulak tüyleri ile hassas kaş düzeltme işlemleri için özel tasarlanmış ağrısız, sessiz ve çift taraflı bıçak yapısına sahip mini düzeltici!

LED güç göstergesi sayesinde şarj durumunu anında takip edebilir, kompakt boyutu ve USB şarjlı yapısı ile seyahatlerinizde dahi çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz.

Linki burada.

Uzun saatler bilgisayar başında çalışırken dirsek, kol ve omuz ağrısı çekenler buraya!

Uzun saatler bilgisayar başında çalışırken dirsek, kol ve omuz ağrısı çekenler buraya!

Masaya veya sandalyeye kolayca monte edilen bu destek aparatıyla duruşunuzu düzeltebilir, çalışma konforunuzu katlayabilirsiniz.

Linki burada.

Çantada hiç yer kaplamayan, hafif ve şık tasarımıyla aniden bastıran sağanaklarda hayat kurtaran bir yağmurluk.

Çantada hiç yer kaplamayan, hafif ve şık tasarımıyla aniden bastıran sağanaklarda hayat kurtaran bir yağmurluk.

Kullan-at değil, dayanıklı yapısıyla defalarca kullanıma uygun!

Yağmurlu havalara hazırlık için sepete atmanın tam sırası!

Linki burada.

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Mutfakta yemek yaparken veya bulaşık yıkarken kıyafetlerinizin ıslanmasını engelleyen su geçirmez yapıya sahip.

Mutfakta yemek yaparken veya bulaşık yıkarken kıyafetlerinizin ıslanmasını engelleyen su geçirmez yapıya sahip.

Üstelik yanlarında bulunan özel havlu kumaş paneller sayesinde ellerinizi kurulamak için sürekli bez arama derdine de son veriyor!

Linki burada.

İçeceğiniz her an yanınızda dökülmeden dursun.

İçeceğiniz her an yanınızda dökülmeden dursun.

Bebek arabasıyla yürüyüşe çıktığınızda veya bisiklet/scooter sürerken mataranızı ya da kahve bardağınızı güvenle sabitleyebileceğiniz son derece pratik bir tutacak.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Yolda kalmaya son!

Yolda kalmaya son!

Sürüş esnasında lastiğinize çivi veya yabancı bir madde battığında acil müdahale yapmanızı sağlıyor. Kauçuk yapısı sayesinde deliği sıkıca kapatıyor ve sizi yolda kalmaktan kurtarıyor.

Linki burada.

Gece okumaları ve ince işler için harika bir ışık!

Gece okumaları ve ince işler için harika bir ışık!

3 farklı renk sıcaklığı ve kısılabilir parlaklık ayarı ile gözü yormayan şarjlı aydınlatma. Mıknatıslı veya yapışkanlı yapısı sayesinde ihtiyacınız olan her yere pratikçe monte edebilirsiniz.

Linki burada.

İster kampta, ister piknikte, isterseniz uzun yolculuklarda!

İster kampta, ister piknikte, isterseniz uzun yolculuklarda!

1.5 litrelik geniş kapasitesi, çift katmanlı paslanmaz çelik vakum teknolojisi sayesinde içeceklerinizi 24 saat sıcak, 48 saat soğuk ve buzlu içeceklerinizi tam 72 saat boyunca koruyor. 

Sızdırmaz kapağı ve dayanıklı gövdesiyle vazgeçilmeziniz olacak!

Linki burada.

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Spora gittiğiniz ya da günlük kullandığınız ayakkabıları çamaşır makinesinde güvenle yıkamanız için tasarlanmış özel koruma torbası.

Spora gittiğiniz ya da günlük kullandığınız ayakkabıları çamaşır makinesinde güvenle yıkamanız için tasarlanmış özel koruma torbası.

Ayakkabınızın ve makine kazanının zarar görmesini engeller. 

Linki burada.

Sadece saati göstermekle kalmayıp soft renk geçişleriyle odanıza harika bir hava katan, alarmlı ve takvimli dekoratif dijital masa saati.

Sadece saati göstermekle kalmayıp soft renk geçişleriyle odanıza harika bir hava katan, alarmlı ve takvimli dekoratif dijital masa saati.

Üstelik çok satanlarda 1. sırada!

Linkini buraya bıraktım.

Kablolardan bağımsız, şık tasarımıyla ister çalışma masanızda ister yatak ucunda kullanabileceğiniz dokunmatik kontrollü şarjlı masa lambası.

Kablolardan bağımsız, şık tasarımıyla ister çalışma masanızda ister yatak ucunda kullanabileceğiniz dokunmatik kontrollü şarjlı masa lambası.

Linki burada.

Kıyafet, koltuk ve halılardaki topaklanmalara pratik çözüm.

Kıyafet, koltuk ve halılardaki topaklanmalara pratik çözüm.

Kumaş yüzeylerdeki tüyleri, pamukçukları ve tiftikleri pürüzsüz hale getiren ergonomik tasarıma sahip bir diğer harika şarjlı temizleyici.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak düzeninize estetik katacak, hava almaz ahşap kapağı sayesinde baharatlarınızın tazeliğini koruyan şık ve kullanışlı cam baharat kavanozu.

Mutfak düzeninize estetik katacak, hava almaz ahşap kapağı sayesinde baharatlarınızın tazeliğini koruyan şık ve kullanışlı cam baharat kavanozu.

Linki burada.

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Anahtar, cüzdan, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takabileceğiniz bu kompakt Smart Tag sayesinde "Eşyam nerede?" derdine son veriyorsunuz.

Anahtar, cüzdan, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takabileceğiniz bu kompakt Smart Tag sayesinde "Eşyam nerede?" derdine son veriyorsunuz.

Telefonunuz üzerinden konumunu anında takip edin!

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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