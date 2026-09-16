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Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'in Frikikten Attığı Muhteşem Gol Kayıtlara 'Kalecinin Golü' Olarak Geçti

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'in Frikikten Attığı Muhteşem Gol Kayıtlara 'Kalecinin Golü' Olarak Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 07:22
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Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti; ancak gecenin asıl konuşulan ismi kesin bir farkla Arda Güler oldu. Milli yıldızın 25. dakikada kullandığı frikik, direkten döndükten sonra kaleci Matías Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu ve resmi istatistiklere Arda Güler'in değil, kalecinin kendi kalesine attığı gol olarak geçti. Maçın adamı seçilen Güler, 68. dakikada Jude Bellingham ile değişene kadar sahada kaldı.

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İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ:

Ceza Sahası Ön Çizgisinin Birkaç Metre Gerisinden Kullanılan Frikikte Top Direğe, Ardından Kaleciye Çarptı.

Ceza Sahası Ön Çizgisinin Birkaç Metre Gerisinden Kullanılan Frikikte Top Direğe, Ardından Kaleciye Çarptı.

25. dakikada kazanılan serbest vuruşun başına Arda Güler geçti. Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinden sol ayağıyla vurduğu şutta top önce sağ direğe çarptı, sekip Elche kalecisi Matías Dituro'ya değdikten sonra ağlarla buluştu.

Golün kaynağı tartışmasız Güler'in ayağı olsa da LaLiga'nın resmi istatistiklerinde vuruş, kaleciye çarpıp yön değiştirdiği için 'kendi kalesine gol' (OG) olarak işlendi. 

33. dakikada devreye giren Kylian Mbappé, skoru 2-0 yaparak Real Madrid'in avantajını pekiştirdi. Fransız yıldız bu golle birlikte ligde oynadığı 6 maçta attığı gol sayısını 7'ye çıkardı ve sezona iddialı bir başlangıç yaptığını bir kez daha gösterdi. Martínez Valero'da konuk takım iki golle rahat bir pozisyona geçmiş görünse de Elche'nin ilk yarı sonrası sahaya farklı bir takım olarak çıkacağı henüz belli değildi.

İkinci yarıda toparlanan Elche, 71. dakikada Abiel Osorio'nun golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi takım baskısını sürdürdü ve 83. dakikada Fernando Niño'nun ağlara gönderdiği topla skoru 2-2'ye getirdi.

Maç sonu istatistikleri de Elche'nin bu bölümdeki üstünlüğünü doğruluyor: ev sahibi topla oynama oranını yüzde 56'ya taşırken 27 şut çekti, Real Madrid ise 20 şutla yetindi. Buna rağmen skor tabelasında son sözü söyleyen yine konuk takım oldu.

Uzatmada Sahneye Çıkan Carlos Espí, Mbappé'nin Asistiyle Real Madrid'e 3 Puanı Getirdi.

Uzatmada Sahneye Çıkan Carlos Espí, Mbappé'nin Asistiyle Real Madrid'e 3 Puanı Getirdi.

Karşılaşmanın kaderi 90+1. dakikada belirlendi. 68. dakikada Arda Güler'in yerini alan Jude Bellingham'ın ardından oyuna giren Carlos Espí, Mbappé'nin asistiyle topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı ve Real Madrid'e deplasmanda 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid 15 puana yükselerek sezonun 5. galibiyetini aldı. Elche ise 2 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu. Maçın adamı seçilen Arda Güler, resmi kayıtlara öz gol olarak geçen frikiğine rağmen gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Real Madrid'in bir sonraki sınavı ise 20 Eylül'de konuk edeceği Atletico Madrid derbisi olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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