Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'in Frikikten Attığı Muhteşem Gol Kayıtlara 'Kalecinin Golü' Olarak Geçti

25. dakikada kazanılan serbest vuruşun başına Arda Güler geçti. Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinden sol ayağıyla vurduğu şutta top önce sağ direğe çarptı, sekip Elche kalecisi Matías Dituro'ya değdikten sonra ağlarla buluştu.

Golün kaynağı tartışmasız Güler'in ayağı olsa da LaLiga'nın resmi istatistiklerinde vuruş, kaleciye çarpıp yön değiştirdiği için 'kendi kalesine gol' (OG) olarak işlendi.

33. dakikada devreye giren Kylian Mbappé, skoru 2-0 yaparak Real Madrid'in avantajını pekiştirdi. Fransız yıldız bu golle birlikte ligde oynadığı 6 maçta attığı gol sayısını 7'ye çıkardı ve sezona iddialı bir başlangıç yaptığını bir kez daha gösterdi. Martínez Valero'da konuk takım iki golle rahat bir pozisyona geçmiş görünse de Elche'nin ilk yarı sonrası sahaya farklı bir takım olarak çıkacağı henüz belli değildi.

İkinci yarıda toparlanan Elche, 71. dakikada Abiel Osorio'nun golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi takım baskısını sürdürdü ve 83. dakikada Fernando Niño'nun ağlara gönderdiği topla skoru 2-2'ye getirdi.

Maç sonu istatistikleri de Elche'nin bu bölümdeki üstünlüğünü doğruluyor: ev sahibi topla oynama oranını yüzde 56'ya taşırken 27 şut çekti, Real Madrid ise 20 şutla yetindi. Buna rağmen skor tabelasında son sözü söyleyen yine konuk takım oldu.