Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'in Frikikten Attığı Muhteşem Gol Kayıtlara 'Kalecinin Golü' Olarak Geçti
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Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti; ancak gecenin asıl konuşulan ismi kesin bir farkla Arda Güler oldu. Milli yıldızın 25. dakikada kullandığı frikik, direkten döndükten sonra kaleci Matías Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu ve resmi istatistiklere Arda Güler'in değil, kalecinin kendi kalesine attığı gol olarak geçti. Maçın adamı seçilen Güler, 68. dakikada Jude Bellingham ile değişene kadar sahada kaldı.
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Ceza Sahası Ön Çizgisinin Birkaç Metre Gerisinden Kullanılan Frikikte Top Direğe, Ardından Kaleciye Çarptı.
Uzatmada Sahneye Çıkan Carlos Espí, Mbappé'nin Asistiyle Real Madrid'e 3 Puanı Getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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