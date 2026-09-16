Mağaraya Beyaz Olarak Giriyor, 6 Ay Sonra Kıpkırmızı Çıkıyor: 42 Tonluk Sezon Başladı
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Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli 'Divle Obruk Peyniri', sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor. 36 metre derinliğindeki ve 250 metre uzunluğundaki doğal obruk mağazasında yaklaşık 6 ay olgunlaşmaya bırakılan peynirler, mağaranın kendine has mikroflorası sayesinde renk değiştirerek eşsiz bir lezzete kavuşuyor.
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İklim şartlarının ve mera verimliliğinin elverişli seyretmesiyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, bu yıl mağarada yaklaşık 42 ton peynirin olgunlaştığını ifade etti.
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Divle Obruk Peyniri'nin en belirgin özelliğinin tulumun dış rengi olduğunu vurgulayan Muhtar Durna, tüketicileri sahteciliğe karşı uyardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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