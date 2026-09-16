Mağaraya Beyaz Olarak Giriyor, 6 Ay Sonra Kıpkırmızı Çıkıyor: 42 Tonluk Sezon Başladı

Mağaradaki özel bakterinin dünyada başka hiçbir yerde bulunmadığını ve uzmanlara göre yaklaşık 500 yılda oluştuğunu aktaran Durna, 'Bu bakteri sayesinde hem peynirimizin rayihası değişir hem de kendine has özelliğini kazanır. Divle Obruk Peyniri'nin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır; dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir.' dedi.

Muhtarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üreticiler iş birliğiyle piyasadaki taklit ürünlere ve sahtekarlıklara karşı ihbarlar doğrultusunda mücadelenin sürdüğü bildirildi.