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Mağaraya Beyaz Olarak Giriyor, 6 Ay Sonra Kıpkırmızı Çıkıyor: 42 Tonluk Sezon Başladı

Mağaraya Beyaz Olarak Giriyor, 6 Ay Sonra Kıpkırmızı Çıkıyor: 42 Tonluk Sezon Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 22:34
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Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli 'Divle Obruk Peyniri', sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor. 36 metre derinliğindeki ve 250 metre uzunluğundaki doğal obruk mağazasında yaklaşık 6 ay olgunlaşmaya bırakılan peynirler, mağaranın kendine has mikroflorası sayesinde renk değiştirerek eşsiz bir lezzete kavuşuyor.

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İklim şartlarının ve mera verimliliğinin elverişli seyretmesiyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, bu yıl mağarada yaklaşık 42 ton peynirin olgunlaştığını ifade etti.

İklim şartlarının ve mera verimliliğinin elverişli seyretmesiyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, bu yıl mağarada yaklaşık 42 ton peynirin olgunlaştığını ifade etti.

Peynirin üretim sürecini anlatan Durna, şu bilgileri paylaştı:

  • Nisan ve mayıs aylarında tamamen doğada otlayan koyun ve keçilerin sütlerinden elde edilen peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.

  • Hazırlanan tulumlar obruğa indiriliyor. Mağaraya beyaz renk olarak giren peynir tulumları, 6 aylık süreçte kırmızı renge bürünüyor.

  • Mağaradan çıkarılan ürünlerin satışı ekim ve kasım aylarında başlıyor.

  • Yerinde satışlarda kilogram fiyatı yaklaşık 1.200 lira seviyesindeyken; kargo ve paketleme masraflarıyla birlikte tüketicilere 1.700 liraya kadar ulaşıyor.

Divle Obruk Peyniri'nin en belirgin özelliğinin tulumun dış rengi olduğunu vurgulayan Muhtar Durna, tüketicileri sahteciliğe karşı uyardı.

Divle Obruk Peyniri'nin en belirgin özelliğinin tulumun dış rengi olduğunu vurgulayan Muhtar Durna, tüketicileri sahteciliğe karşı uyardı.

Mağaradaki özel bakterinin dünyada başka hiçbir yerde bulunmadığını ve uzmanlara göre yaklaşık 500 yılda oluştuğunu aktaran Durna, 'Bu bakteri sayesinde hem peynirimizin rayihası değişir hem de kendine has özelliğini kazanır. Divle Obruk Peyniri'nin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır; dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir.' dedi.

Muhtarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üreticiler iş birliğiyle piyasadaki taklit ürünlere ve sahtekarlıklara karşı ihbarlar doğrultusunda mücadelenin sürdüğü bildirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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