Bir Gezgin İlber Ortaylı'nın İstanbul Rotasındaki 15 Tarihi Durağı Bisikletle Gezdi

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İstanbul, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan yüzyıllar boyunca birbirinin üzerine eklenen izleriyle, her sokağında başka bir dönemin hikayesini saklayan şehirlerden biri. Tarihi yarımadanın dar sokaklarında ilerlerken bir camiden bir surun gölgesine, bir kiliseden rengarenk bir mahalleye geçmek mümkün. Üstelik şehrin bu kadar farklı yüzü tek bir güzergahta bir araya gelebiliyor.
Bir içerik üreticisi, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan İlber Ortaylı'nın İstanbul rotasını bisikletle gezdi. Süleymaniye'nin Kubbesi'nden Kariye'nin mozaiklerine, Balat'ın renkli sokaklarından Yedikule surlarına uzanan görüntüler izleyenlere seyir zevki yaşattı.
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Peki İlber Ortaylı'nın İstanbul rotasında hangi duraklar var?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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