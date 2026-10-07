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Bir Gezgin İlber Ortaylı'nın İstanbul Rotasındaki 15 Tarihi Durağı Bisikletle Gezdi

Bir Gezgin İlber Ortaylı'nın İstanbul Rotasındaki 15 Tarihi Durağı Bisikletle Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 11:30 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 11:38

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İstanbul, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan yüzyıllar boyunca birbirinin üzerine eklenen izleriyle, her sokağında başka bir dönemin hikayesini saklayan şehirlerden biri. Tarihi yarımadanın dar sokaklarında ilerlerken bir camiden bir surun gölgesine, bir kiliseden rengarenk bir mahalleye geçmek mümkün. Üstelik şehrin bu kadar farklı yüzü tek bir güzergahta bir araya gelebiliyor.

Bir içerik üreticisi, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan İlber Ortaylı'nın İstanbul rotasını bisikletle gezdi. Süleymaniye'nin Kubbesi'nden Kariye'nin mozaiklerine, Balat'ın renkli sokaklarından Yedikule surlarına uzanan görüntüler izleyenlere seyir zevki yaşattı. 

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Peki İlber Ortaylı'nın İstanbul rotasında hangi duraklar var?

Peki İlber Ortaylı'nın İstanbul rotasında hangi duraklar var?

1. Eminönü

Rotanın başladığı nokta. Haliç ile Boğaz'ın buluştuğu iskele meydanı, şehre ilk bakışın yapıldığı yer.

2. Rıza Paşa Yokuşu

Eminönü'nün çarşı sokaklarının arasından Süleymaniye'ye doğru tırmanan yokuş.

3. Süleymaniye

Mimar Sinan'ın eseri olan külliye, Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırıldı ve 1557'de ibadete açıldı. Kubbesi ve geniş iç mekanıyla rotanın en etkileyici duraklarından biri.

4. Küçükpazar

Tarihi yarımadanın esnaf yoğun, dar sokaklarından biri.

5. Zeyrek

Molla Zeyrek Camii, videoda da belirtildiği gibi 1130'lu yıllara uzanan eski bir kilise. Bizans döneminden kalan Pantokrator Manastırı'nın bir parçası olarak biliniyor.

6. Fatih

Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan semt, rotanın Osmanlı dönemine uzanan duraklarından.

7. Fatih Çarşamba

Adını haftalık pazarından alan, hareketli bir tarihi semt.

8. Balat

Renkli evleri ve dar sokaklarıyla İstanbul'un en çok fotoğraflanan mahallelerinden biri.

9. Ayvansaray

Haliç kıyısında, Bizans surlarının yakınında yer alan semt.

10. Edirnekapı

Tarihi surların kapılarından biri olan Edirnekapı, rotanın surlara ulaştığı nokta.

11. Kariye

Videoda 1315 yılına işaret edilen eski kilise, mozaik ve fresklerinin güzelliğiyle öne çıkıyor.

12. Yedikule

Surların güney ucundaki Yedikule Hisarı, taş duvarları ve geniş avlusuyla görüntülendi.

13. Cerrahpaşa

Adını Cerrah Mehmed Paşa'dan alan semt, rotanın Beyazıt'a dönen kısmında yer alıyor.

14. Beyazıt

İstanbul Üniversitesi'nin ve Beyazıt Meydanı'nın bulunduğu, şehrin en köklü noktalarından biri.

15. Sultanahmet

Ayasofya'nın ve Sultanahmet Camii'nin gölgesinde, geceye uzanan rotanın son durağı.

Bu 15 durağın tamamı İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alıyor. Haliyle birkaç saatlik bir güzergah, Bizans surlarından Osmanlı külliyelerine uzanan yüzyılları adeta tek bir hatta topluyor ve modern şehrin ortasında geçmişin ne kadar yakın durduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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