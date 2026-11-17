Menüsünde Bitter Çikolata Bile Olan Sirtfood Diyeti Nedir, Gerçekten İşe Yarar mı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adını sık duyduğumuz diyetlerden biri de Sirtfood.
Kâğıt üzerinde kulağa hoş geliyor, menüde bitter çikolata, kahve, çilek ve ceviz var. Peki bu diyet tam olarak ne vadediyor, bilim bu vaatler hakkında ne diyor?
Buyurun, beraber bakalım.
Sirtfood diyetini kim ortaya attı?
Peki sirtuin ne?
Listede hangi besinler var?
İlk aşama: 7 günlük kısıtlama dönemi
İkinci aşama: 14 günlük sürdürme dönemi
Bilimsel dayanağı ne kadar güçlü?
Başlamadan önce mutlaka uzmana danışın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın