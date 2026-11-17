Kilo kaybı iddiası, yazarların çalıştığı spor salonundaki 39 kişiyle yapılan bir haftalık pilot uygulamaya dayanıyor. Bu sonuçlar hakemli bir dergide yayımlanmadı, katılımcılar da ilk haftadan sonra izlenmedi. Diyetisyenlere göre ilk günlerde verilen kilonun önemli kısmı su ve glikojen kaybından geliyor. Sirtfood diyetinin diğer kalori kısıtlamalı diyetlerden daha etkili olduğunu gösteren ikna edici bir kanıt da yok.