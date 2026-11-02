Arda Güler Devre Arasında Forma İsteyen Taraftarı Fenerbahçe Bayrağını Görünce Kıramadı
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Real Madrid'in Racing Santander deplasmanında Arda Güler'in sahadaki katkısının yanında tribünde yaşanan bir an da gündem oldu. Devre arasında soyunma odasına giden milli futbolcu, taraftarlardan gelen bir talebe ilk başta farklı bir yanıt verdi. Ancak tribünde gördüğü bir detay kararını değiştirmesine yetti.
Arda bir an tereddütle formasını taraftara hediye etti.
Arda Güler devre arasında tribüne yöneldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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