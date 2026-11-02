Arda Güler Devre Arasında Forma İsteyen Taraftarı Fenerbahçe Bayrağını Görünce Kıramadı

Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander'i 3-0 yendi ve Arda Güler bu maçta bir asist yaptı. İlk yarının bitiminde soyunma odasına doğru ilerleyen milli futbolcuya tribündeki bir taraftar forma istedi. Arda Güler önce formasını veremeyeceğini işaretle anlattı.

Formayı isteyen taraftar bunun üzerine bir Fenerbahçe bayrağı açtı. Bayrağı gören Arda Güler kararını değiştirdi ve taraftarın yanına yaklaştı.

Arda Güler formasını çıkararak taraftara hediye etti. Formayı alan taraftar o anı telefonuyla kaydetti ve büyük bir mutluluk yaşadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü.