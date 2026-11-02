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Arda Güler Devre Arasında Forma İsteyen Taraftarı Fenerbahçe Bayrağını Görünce Kıramadı

Arda Güler Devre Arasında Forma İsteyen Taraftarı Fenerbahçe Bayrağını Görünce Kıramadı

Fenerbahçe arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 21:05
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Real Madrid'in Racing Santander deplasmanında Arda Güler'in sahadaki katkısının yanında tribünde yaşanan bir an da gündem oldu. Devre arasında soyunma odasına giden milli futbolcu, taraftarlardan gelen bir talebe ilk başta farklı bir yanıt verdi. Ancak tribünde gördüğü bir detay kararını değiştirmesine yetti.

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Arda bir an tereddütle formasını taraftara hediye etti.

Arda Güler devre arasında tribüne yöneldi.

Arda Güler devre arasında tribüne yöneldi.

Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander'i 3-0 yendi ve Arda Güler bu maçta bir asist yaptı. İlk yarının bitiminde soyunma odasına doğru ilerleyen milli futbolcuya tribündeki bir taraftar forma istedi. Arda Güler önce formasını veremeyeceğini işaretle anlattı.

Formayı isteyen taraftar bunun üzerine bir Fenerbahçe bayrağı açtı. Bayrağı gören Arda Güler kararını değiştirdi ve taraftarın yanına yaklaştı.

Arda Güler formasını çıkararak taraftara hediye etti. Formayı alan taraftar o anı telefonuyla kaydetti ve büyük bir mutluluk yaşadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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