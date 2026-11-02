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Arda Güler'in Racing Santander Performansı Sonrası Real Madrid Taraftarlarından Övgü Yağdı

Arda Güler'in Racing Santander Performansı Sonrası Real Madrid Taraftarlarından Övgü Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.11.2026 - 11:00
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Real Madrid, La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Racing Santander'i 3-0 yendi. Mbappé'nin penaltıyla açtığı skoru Bellingham 22. dakikada ikiye çıkardı, üçüncü golü Yan Diomande kornerden attı. Gecenin adı yine Arda Güler'di: Bellingham'ı kaleciyle karşı karşıya bırakan pasıyla asist yaptı, 67 dakikada 6 kilit pas üretti ve pas isabetini yüzde 97 civarında tuttu.  25 Ekim'deki Barcelona zaferinin hemen ardından gelen bu performans, Güler'in sezonun en çok gol pozisyonu hazırlayan La Liga oyuncusu olduğunu (39 kilit pas) bir kez daha gösterdi.

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"Ufff, Arda Güler'in Jude Bellingham'ı kaleciyle karşı karşıya bırakmak için yaptığı birinci niyetli asist."

"Ufff, Arda Güler'in Jude Bellingham'ı kaleciyle karşı karşıya bırakmak için yaptığı birinci niyetli asist."
twitter.com

"Arda Güler skandal derecede iyi. İster ilk dokunuşta, ister top sürerken, ister duran toplarda; hassasiyeti mükemmel."

"Arda Güler skandal derecede iyi. İster ilk dokunuşta, ister top sürerken, ister duran toplarda; hassasiyeti mükemmel."
twitter.com

"Arda Güler'in bir okuldan daha fazla sınıfı var. Çevresindeki bütün ekosistemi inanılmaz güçlendiriyor. Maç kazandıran, hatta kupaya yaklaştıran bir oyuncu."

"Arda Güler'in bir okuldan daha fazla sınıfı var. Çevresindeki bütün ekosistemi inanılmaz güçlendiriyor. Maç kazandıran, hatta kupaya yaklaştıran bir oyuncu."
twitter.com

"Real Madrid, Arda Güler'in. Liderliği, kalitesi ve kişiliği onu kanatta da ikili orta sahada da vazgeçilmez yapıyor."

"Real Madrid, Arda Güler'in. Liderliği, kalitesi ve kişiliği onu kanatta da ikili orta sahada da vazgeçilmez yapıyor."
twitter.com

"Arda Güler'in futbol oynama şekli saf sihir. Madridistalar olarak yeteneğine âşığız. Türkiye'den ne mücevher göndermişsiniz bize!"

"Arda Güler'in futbol oynama şekli saf sihir. Madridistalar olarak yeteneğine âşığız. Türkiye'den ne mücevher göndermişsiniz bize!"
twitter.com
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"Arda Güler La Liga'da 12 net gol pozisyonu yarattı. Ondan fazlasını yalnızca Lamine Yamal (15) yarattı. Lamine 905 dakika oynadı, Arda Güler 626."

"Arda Güler La Liga'da 12 net gol pozisyonu yarattı. Ondan fazlasını yalnızca Lamine Yamal (15) yarattı. Lamine 905 dakika oynadı, Arda Güler 626."
twitter.com

"Avrupa'nın en iyi gol pozisyonu yaratıcısının adı: Arda Güler"

"Avrupa'nın en iyi gol pozisyonu yaratıcısının adı: Arda Güler"
twitter.com

"Arda Güler ne oyuncu be! Bir sonraki görev: sağ ayakla bitiriciliği geliştirmek."

"Arda Güler ne oyuncu be! Bir sonraki görev: sağ ayakla bitiriciliği geliştirmek."
twitter.com

"Arda Güler PSG'de ilk 11'de oynardı ha."

"Arda Güler PSG'de ilk 11'de oynardı ha."
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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