Kibar Feyzo'yu Yazdı, Hacı Hüso'yu Oynadı! İhsan Yüce'nin Geçim Derdiyle Geçen Ömrü
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Kibar Feyzo’da Hacı Hüso’yu, Salako’da Reşit Ağa’yı oynayan İhsan Yüce’nin adı, Kibar Feyzo’nun jeneriğinde bir kez daha geçiyordu. Filmin senaryosunu da o yazmıştı. Çocukken okul çıkışında ayakkabı boyayan, gençliğinde hamallıktan muhasebeciliğe kadar pek çok işte çalışan Yüce, Yeşilçam’ın tanınan yüzlerinden olduğunda da geçim sıkıntısı çekmişti. Gelin, Elazığ’da başlayan ve Salacak’ta bir senaryonun başında sona eren hayatına dönelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Çiçek hastalığı ağabeyini almış, İhsan Yüce'nin sağ şakağında ömür boyu taşıyacağı bir iz bırakmıştı.
Muhasebecilikten tiyatroya geçmiş, kızı Aslı doğunca sinemaya ağırlık vermişti.
Hacı Hüso'nun repliklerini de o yazmıştı.
Salacak'taki evinde, bir senaryo üzerinde çalışırken hayatını kaybetmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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