Yüce, 1952'de İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı. Bir süre sonra kendi topluluğunu kurmayı da denemişti. Bizim Tiyatro adını verdiği girişim kısa ömürlü olmuştu ama Yüce sahneden kopmamıştı. 1965-1966'da Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda, 1968'de ise Ankara Drama Tiyatrosu'nda çalışmıştı. Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları, tiyatro yıllarında yer aldığı oyunlar arasındaydı.

Sinemaya Altın Yumru ile adım atmış, Ertem Eğilmez'in yapımlarında da kamera karşısına geçmişti. Kızı Aslı'nın doğumu, mesleğinde hangi yöne ağırlık vereceğini belirlemişti. Ailesinin geçimini güvenceye almak isteyen Yüce, sinemaya daha çok zaman ayırmaya başlamıştı.

Kemal Sunal'la aynı kadroyu paylaştığı filmlerle yüzü geniş kitlelerce tanınır olmuştu. Salako'da Reşit Ağa, Kibar Feyzo'da Hacı Hüso olarak izlediğimiz oyuncunun şöhreti giderek büyümüştü. İşlerinin çoğalması ve seyircinin sevgisi, ailesi için aradığı maddi rahatlığı sağlamaya yetmemişti.