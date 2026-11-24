Mahmut Hoca’dan Afet Öğretmen’e Dizi ve Filmlerin En Akılda Kalan Öğretmenleri!
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Öğretmenler Günü geldiğinde sınıf kapısını yeniden aralayan, tek bir cümleyle aklımıza kazınan ya da en sert halleriyle bile içimizde yer eden hocalar yalnızca gerçek hayatta değil, ekranda ve perdede de var. Hayat Bilgisi'nin Afet Hoca'sından Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sına, Ölü Ozanlar Derneği'nin Keating'inden Harry Potter'ın Dumbledore'una uzanan bu galeride, dizi ve film dünyasının en akılda kalan öğretmen karakterlerini bir araya getirdik.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Afet Güçverir, Hayat Bilgisi'nde öğrencilerinin hem öğretmeni hem sığınağı olan idealist bir tarih hocasıydı.
Mahmut Hoca, Hababam Sınıfı'nın haylaz öğrencileriyle başa çıkmaya çalışan müdür yardımcısı olarak Münir Özkul'la efsaneleşti.
Kemal Hoca, Arka Sıradakiler'de ergenlik sancısı çeken öğrencilerinin yanında duran sabırlı bir öğretmendi.
Akif, Öğretmen dizisinde öğrencilerine kaybolan erdemleri yeniden aşılamaya çalışan idealist bir öğretmendi.
Kemal Hoca ile Burcu Hoca, Aşk 101'de öğrencilerinin kurduğu eşleştirme planının merkezindeki iki öğretmendi.
Mahir Öğretmen, Mucize'de okulu bile olmayan uzak bir köye atanıp yine de ders vermeyi seçen muallimdi.
John Keating, Ölü Ozanlar Derneği'nde öğrencilerine ders kitaplarında bulunmayan bir bakış açısı sunan İngilizce öğretmeniydi.
Norman Dale, Hoosiers'ta küçük bir lisenin basketbol takımını eyalet finaline taşıyan öğretmen ve koçtu.
Albus Dumbledore, Hogwarts'ın müdürü olarak Harry Potter'ın hem koruyucusu hem öğretmeni oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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