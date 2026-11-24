2003'te başlayan Hayat Bilgisi, Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir ile bir neslin okul anılarına yerleşti. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Afet Hoca, küçük kardeşi Kerem'le birlikte Anadolu'yu dolaştıktan sonra İstanbul'daki Rıdvan Kanat Lisesi'ne tayin olur ve sınıfındaki gençlerle kurduğu samimi bağla dizinin kalbi haline gelir.

2005'e kadar süren dizi bitmiş olsa da Afet Hoca, Öğretmenler Günü'nde akla ilk gelen televizyon öğretmenlerinden biri olmayı sürdürüyor.