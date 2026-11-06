Rafa Kalktığı Konuşuluyordu: Aras Bulut İynemli, Otizmli Öğretmeni Anlatan Dizinin Akıbetini Açıkladı!

Beklenen karar bir türlü açıklanmazken reklam gelirlerindeki daralma yeni sezonda pek çok dizinin yayınını erteletti, henüz yayın tarihi duyurulmayan İyilik Öğretmeni'nin de ertelendiği ya da iptal edildiği konuşulmaya başlandı. Projeyle ilgili sorular üzerine konuşan Aras Bulut İynemli ise bu iddiaların aksine sürecin devam ettiğini anlattı.

'Ay Yapım'la birlikte bir İyilik Öğretmeni diye bir dizi için görüşmelerdeyiz' diyen oyuncu, detayları vermek için henüz erken olduğunu da gizlemedi. 'Daha tam netleşmedi, her şeyi söyleyemiyorum o yüzden. Ama minnacıcık da olsa bir bilgi vermek istedim açıkçası' sözleriyle konuyu kapatan İynemli, projeyi merakla bekleyenlere umut verdi.

Kanal D ve Ay Yapım henüz resmi bir açıklama yapmadığı için İyilik Öğretmeni'nin ne zaman başlayacağı, hangi gün yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunun geri kalanı şimdilik belirsizliğini koruyor.