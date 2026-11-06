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Rafa Kalktığı Konuşuluyordu: Aras Bulut İynemli, Otizmli Öğretmeni Anlatan Dizinin Akıbetini Açıkladı!

Rafa Kalktığı Konuşuluyordu: Aras Bulut İynemli, Otizmli Öğretmeni Anlatan Dizinin Akıbetini Açıkladı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 11:22
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Kanal D için hazırlanan ve Aras Bulut İynemli'nin adıyla anılan İyilik Öğretmeni, aylardır ses çıkmayınca akıbeti en çok merak edilen projelerden biri haline gelmişti. Dizi sektöründeki krizle birlikte projenin ertelendiği, hatta tamamen rafa kalktığı konuşulurken sessizliği bozan isim oyuncunun kendisi oldu. İynemli'nin muhabirlere verdiği kısa ama heyecan veren yanıt, otizmli bir öğretmenin hikâyesini anlatacak dizinin hâlâ masada olduğunu gösterdi.

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Aras Bulut İynemli'ye İyilik Öğretmeni teklifi, Netflix dizisi Eve Giden Yol'un çekimleri sürerken gelmişti.

Aras Bulut İynemli'ye İyilik Öğretmeni teklifi, Netflix dizisi Eve Giden Yol'un çekimleri sürerken gelmişti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Mete'si olarak ekranlara adım atan Aras Bulut İynemli, Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Bayezid'i, İçerde'nin Sarp'ı ve dört sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıyla kuşağının en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. 7. Koğuştaki Mucize ve Atatürk filmleriyle sinemada da geniş bir kitleye ulaşan oyuncu, televizyondaki son rolünü Deha'nın Devran'ı olarak üstlenmişti.

Yeni projeleri arasında Ay Yapım imzalı, Onur Saylak'ın yönettiği Netflix dizisi Eve Giden Yol bulunan İynemli'nin adı, bu dizinin Bilecik'teki çekimleri sürerken temmuz ayında İyilik Öğretmeni ile birlikte anılmaya başlamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Koralp ile Damla Koralp'in kaleme aldığı, otizmli öğretmen Refik'in etkileyici hikâyesini anlatan proje Kanal D'ye satılmış ve başrol için İynemli'ye teklif götürülmüştü. Oyuncunun son kararını Eve Giden Yol'u tamamladıktan sonra vereceği yazılmış, hayranlar da o günden beri gelecek haberi beklemeye başlamıştı.

Aras Bulut İynemli, İyilik Öğretmeni için Ay Yapım ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Aras Bulut İynemli, İyilik Öğretmeni için Ay Yapım ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Beklenen karar bir türlü açıklanmazken reklam gelirlerindeki daralma yeni sezonda pek çok dizinin yayınını erteletti, henüz yayın tarihi duyurulmayan İyilik Öğretmeni'nin de ertelendiği ya da iptal edildiği konuşulmaya başlandı. Projeyle ilgili sorular üzerine konuşan Aras Bulut İynemli ise bu iddiaların aksine sürecin devam ettiğini anlattı.

'Ay Yapım'la birlikte bir İyilik Öğretmeni diye bir dizi için görüşmelerdeyiz' diyen oyuncu, detayları vermek için henüz erken olduğunu da gizlemedi. 'Daha tam netleşmedi, her şeyi söyleyemiyorum o yüzden. Ama minnacıcık da olsa bir bilgi vermek istedim açıkçası' sözleriyle konuyu kapatan İynemli, projeyi merakla bekleyenlere umut verdi.

Kanal D ve Ay Yapım henüz resmi bir açıklama yapmadığı için İyilik Öğretmeni'nin ne zaman başlayacağı, hangi gün yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunun geri kalanı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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