Rafa Kalktığı Konuşuluyordu: Aras Bulut İynemli, Otizmli Öğretmeni Anlatan Dizinin Akıbetini Açıkladı!
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Kanal D için hazırlanan ve Aras Bulut İynemli'nin adıyla anılan İyilik Öğretmeni, aylardır ses çıkmayınca akıbeti en çok merak edilen projelerden biri haline gelmişti. Dizi sektöründeki krizle birlikte projenin ertelendiği, hatta tamamen rafa kalktığı konuşulurken sessizliği bozan isim oyuncunun kendisi oldu. İynemli'nin muhabirlere verdiği kısa ama heyecan veren yanıt, otizmli bir öğretmenin hikâyesini anlatacak dizinin hâlâ masada olduğunu gösterdi.
Kaynak: X
Aras Bulut İynemli'ye İyilik Öğretmeni teklifi, Netflix dizisi Eve Giden Yol'un çekimleri sürerken gelmişti.
Aras Bulut İynemli, İyilik Öğretmeni için Ay Yapım ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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