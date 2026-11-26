Casper Nirvana C100 nedir, öğrenciler için neden mantıklı bir seçenek?

Casper Nirvana C100, internette araştırma yapmak, belge hazırlamak, e-postaları takip etmek ve ders içeriklerini görüntülemek gibi temel ihtiyaçlara yönelik 15,6 inçlik bir dizüstü bilgisayar. Casper'ın resmi sitesinde 21.317 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor ve 'Üretkenlik Gün Boyu Seninle' sloganıyla tanıtılıyor. Öğrenci gözüyle bakınca bu, ödevini yazıp sunumunu hazırlayabileceğin, online derse girebileceğin ve akşam dizini açabileceğin bir günlük laptop demek.

Nirvana C100, Windows 11 Home Single Language ile geliyor. Yani kutudan çıkardığında işletim sistemi kurmakla uğraşmıyorsun; tanıdık Windows arayüzünde okulunun web sistemine ve günlük uygulamalarına hemen geçebiliyorsun.

Öğrenciyim, 20-25 bin bütçeyle ders ve ödev için laptop arıyorum: Nirvana C100 bu bütçeye uyuyor mu?

Evet. 21.317 TL'lik başlangıç fiyatıyla Casper Nirvana C100, 20-25 bin lira bandının alt yarısında kalıyor. Bu fiyata gelen paket şöyle:

İşlemci: Intel N100

Intel N100 Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, anti-glare, 250 nit

15,6 inç Full HD IPS, anti-glare, 250 nit Bellek: 4 GB LPDDR5

4 GB LPDDR5 Depolama: 120 GB M.2 NVMe SSD

120 GB M.2 NVMe SSD İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Windows 11 Home Single Language Garanti: 24 ay

15,6 inç Full HD ekran ders çalışırken ne işine yarar?

15,6 inç Full HD IPS ekran, belgeleri, ders materyallerini ve videoları geniş bir alanda görmeni sağlıyor. Anti-glare (yansıma önleyici) yüzey, sınıfta ya da pencere kenarında çalışırken ışık yansımasını azaltıyor. 6,35 mm ince ekran çerçevesi de görüntü alanını genişletiyor; bölünmüş ekranda bir yanda kaynak makale, diğer yanda ödevin açıkken rahat ediyorsun.