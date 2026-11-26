Tam Öğrenci İşi: Casper Nirvana C100 İncelemesi!
Öğrenciysen ve ders, ödev, online eğitim için uygun fiyatlı bir laptop arıyorsan Casper Nirvana C100'ü fiyatı, ekranı, taşınabilirliği ve sınırlarıyla senin için inceledik.
Son Güncelleme: 25 Kasım 2026
Öğrenciysen ve 20-25 bin lira bütçeyle ders, ödev ve günlük kullanım için uygun fiyatlı bir bilgisayar arıyorsan Casper Nirvana C100 bu bandın dikkat çeken seçeneklerinden biri. Casper'ın resmi sitesinde 21.317 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana C100; Intel N100 işlemci, 15,6 inç Full HD IPS anti-glare ekran, 4 GB LPDDR5 RAM, 120 GB M.2 NVMe SSD, Windows 11 Home, 1,6 kg ağırlık ve 18,5 mm incelikte metalik gri gövde sunuyor. 120 cm² geniş touchpad, 135 dereceye açılan menteşe, HDMI ve USB portları, 720p kamera, Wi-Fi 802.11ax ve 2 yıl garantiyle Nirvana C100; okulda ve yurtta taşıyacağın, ödev hazırlayıp online derse katılacağın, internette araştırma yapıp dizi izleyeceğin bir öğrenci laptopu arayanlara hitap ediyor. Oyun ve ağır program kullanmayı planlıyorsan ise bu modelin temel işler odaklı olduğunu bilerek karar vermelisin.
21.317 TL'den başlayan fiyat, 15,6 inç Full HD ekran ve Windows 11: Casper Nirvana C100, ders ve ödevler için uygun fiyatlı bir öğrenci laptopu.
1,6 kg ağırlık ve 18,5 mm incelik: Casper Nirvana C100 okul, kütüphane ve yurt arasında kolayca taşınıyor.
Intel N100, 4 GB LPDDR5 RAM ve 120 GB NVMe SSD: Casper Nirvana C100 ödev, sunum ve araştırma gibi temel işlere göre donatılmış.
HDMI, USB 3.2, Type-C, 720p kamera ve Wi-Fi 802.11ax: Casper Nirvana C100 online ders ve sunum için ihtiyacın olan bağlantıları sunuyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Öğrenciyim, uygun fiyatlı bir bilgisayar arıyorum. Casper Nirvana C100 alınır mı?
Cevap: Ders, ödev, online eğitim ve internette araştırma gibi temel işler için Casper Nirvana C100 mantıklı bir seçenek. 21.317 TL'den başlayan fiyatına Intel N100 işlemci, 15,6 inç Full HD IPS ekran, Windows 11 Home, 1,6 kg ağırlık ve 2 yıl garanti sunuyor.
Soru: Casper Nirvana C100'de oyun oynanır mı?
Cevap: Nirvana C100 oyun için tasarlanmış bir laptop değil. Dahili ekran kartı ve 4 GB bellekle geliyor; Casper da modelin kullanım odağının temel bilgisayar işleri olduğunu belirtiyor. Hem oyun hem ders için bilgisayar arıyorsan harici ekran kartlı modellere bakman daha doğru olur.
Soru: Casper Nirvana C100'ün RAM'i artırılabilir mi?
Cevap: Hayır. Casper'ın teknik özelliklerine göre Nirvana C100'de 4 GB LPDDR5 bellek var ve modelin desteklediği en yüksek bellek kapasitesi de 4 GB. Bu yüzden sonradan RAM yükseltmesi planlayanların bunu satın almadan önce hesaba katması gerekiyor.
Soru: Casper Nirvana C100'ü yurtta ve okulda taşımak kolay mı?
Cevap: Evet. Nirvana C100 1,6 kg ağırlığında ve 18,5 mm inceliğinde; 359 x 238 mm ölçüleriyle 15,6 inç ekranı kompakt bir gövdede sunuyor. Kensington kilit yuvası da yurt ya da kütüphane gibi ortak alanlarda laptopu kilitle sabitlemene imkân veriyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana C100, temel işler için uygun fiyatlı bir öğrenci laptopu; ama her bölümün ve her öğrencinin ihtiyacını karşılamayabilir:
- Oyun oynamak isteyenler: Dahili ekran kartı ve 4 GB bellekle Nirvana C100 oyun odaklı bir model değil.
- Mimarlık, mühendislik, tasarım ya da video kurgusu okuyanlar: Ağır 3D, CAD ve kurgu programları bu donanımın hedefi değil.
- Çok sayıda sekme ve uygulamayı aynı anda açanlar: Bellek 4 GB ve artırılamıyor; Casper da bunun seçimde önemli bir ölçüt olduğunu belirtiyor.
- Çok fazla dosya ve program depolayacaklar: 120 GB SSD'nin bir kısmını işletim sistemi kullanıyor; büyük arşivler için harici disk ya da bulut gerekebilir.
- Parlak ortamda, dış mekânda çok çalışanlar: Ekran parlaklığı 250 nit; anti-glare yüzey yansımayı azaltıyor ama çok parlak ortamlarda bu değeri göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Sonuç: Casper Nirvana C100 Hangi Öğrenciye Göre?
20-25 bin lira bütçeyle ders, ödev ve online eğitim için bilgisayar arıyorsan Casper Nirvana C100 ilk bakman gereken modellerden biri.
- Uygun fiyatlı bilgisayar arayan öğrenciler: 21.317 TL'den başlayan fiyat, Windows 11 Home ile kutudan kullanıma hazır.
- Okul ve yurt arasında taşıyacaklar: 1,6 kg, 18,5 mm gövde ve Kensington kilit yuvası.
- Ödev, sunum ve araştırma yapacaklar: 15,6 inç Full HD IPS anti-glare ekran, 120 cm² touchpad ve HDMI çıkışı.
- Online derse katılacaklar: 720p kamera, stereo hoparlör ve Wi-Fi 802.11ax.
- Oyun ve ağır program kullanacaklar için: Harici ekran kartlı, daha yüksek bellekli modeller daha doğru tercih.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 25 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana C100 ürün sayfasından derlenmiştir.
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