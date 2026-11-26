10 bin lira altında alınabilecek en iyi tablet Casper VIA S50 olabilir mi?

Casper VIA S50, 10 bin TL altında ekran, batarya, kamera ve ses dengesini bir arada arayanlar için bu bütçedeki en güçlü adaylardan biri. Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılan tablet, 10 bin TL sınırının yaklaşık %10 altında kalıyor. Yani bütçeyi zorlamadan, üstüne bir hafıza kartı payı bile bırakarak alınabiliyor.

Tabii 'en iyi' sorusunun cevabı tableti ne için kullanacağına bağlı. Ödev, online ders, dizi-film, internette gezinme ve mobil oyun için tablet arıyorsan Casper VIA S50 tam bu ihtiyaçlara göre konumlanmış bir model. Kalemle çizim ya da tabletle profesyonel iş yapmayı düşünüyorsan beklentini buna göre ayarlaman gerek, çünkü Casper VIA S50'nin ürün sayfasında kalem desteğine dair bir bilgi yer almıyor.

8-9 bin lira civarı tablet arayanlar Casper VIA S50'de ne buluyor?

8.999 TL'lik Casper VIA S50 ile gelen paket şöyle:

Ekran: 11 inç FHD+, 1920 x 1200 çözünürlük, 500 nit parlaklık

11 inç FHD+, 1920 x 1200 çözünürlük, 500 nit parlaklık Performans: 8 çekirdekli, 2.0 GHz Mediatek Helio G85 işlemci; 4 GB RAM + 4 GB VRAM ile toplam 8 GB'a kadar bellek

8 çekirdekli, 2.0 GHz Mediatek Helio G85 işlemci; 4 GB RAM + 4 GB VRAM ile toplam 8 GB'a kadar bellek Depolama: 128 GB dahili hafıza, 512 GB'a kadar SD kart desteği

128 GB dahili hafıza, 512 GB'a kadar SD kart desteği Batarya: 8000 mAh, Casper'a göre 13 saate kadar video izleme

8000 mAh, Casper'a göre 13 saate kadar video izleme Kamera: AI destekli 13 MP ana + 2 MP makro arka kamera, 8 MP ön kamera

AI destekli 13 MP ana + 2 MP makro arka kamera, 8 MP ön kamera Ses: Dolby destekli stereo çift hoparlör

Dolby destekli stereo çift hoparlör Yazılım ve aksesuar: Android 14 ve çok açılı ayar destekli siyah deri kılıf

Fiyat performans açısından Casper VIA S50 neden mantıklı?

Casper VIA S50'yi fiyat performans tarafında öne çıkaran şey, 9 bin liranın altındaki fiyatına büyük ekran, yüksek kapasiteli batarya ve üç kameranın birlikte sığması. Ayrıca kılıf için ek bütçe ayırman gerekmiyor, çünkü VIA S50 siyah deri kılıfıyla birlikte geliyor; Hepsiburada'daki kullanıcılar da kutudan kılıf ve şarj aletinin çıktığını not ediyor. Casper'ın ürün sayfasına göre garanti süresi de fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Küçük bir not: Hepsiburada'da VIA S50 için satıcıya göre 8.999 TL ile 12.516,55 TL arasında değişen fiyatlar görünüyor. 10 bin TL bütçeyle alacaksan Casper'ın resmi fiyatı olan 8.999 TL'yi referans almak işini kolaylaştırır.