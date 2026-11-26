Casper VIA S50 İncelemesi: 10 Bin Lira Altında Alınabilecek En İyi Tablet Olabilir mi?
10 bin liralık bütçeyle ödev, ders, dizi-film ve günlük kullanım için tablet arayanların kısa listesine giren Casper VIA S50'yi fiyatı, ekranı, bataryası, kamerası ve kullanıcı yorumlarıyla inceledik.
Son Güncelleme: 24 Kasım 2026
8-9 bin lira civarında, 10 bin TL'yi geçmeyen fiyat performans tablet arıyorsan Casper VIA S50 bu bütçedeki en güçlü adaylardan biri. Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılan VIA S50, 10 bin TL sınırının 1.001 TL altında kalıyor ve bu fiyata 1920 x 1200 çözünürlüklü 11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık, Mediatek Helio G85 işlemci, 4+4 GB RAM, 128 GB hafıza (512 GB'a kadar SD kart desteği), Casper'a göre 13 saate kadar video izleme sunan 8000 mAh batarya, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera, Dolby destekli çift hoparlör, Android 14 ve siyah deri kılıf sunuyor. Çocuğun ödevi, öğrencinin dersi ve akşam dizisi için kaliteli, şarjı uzun giden bir tablet isteyenlere hitap eden VIA S50, Hepsiburada'da 26 değerlendirmede 4,4, Vatan Bilgisayar'da 80 yorumda 4,49 puan alıyor.
8.999 TL fiyatıyla 10 bin liranın altında kalan Casper VIA S50, bu bütçede ekran, batarya ve kamerayı bir arada sunuyor.
11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli çift hoparlör: Casper VIA S50 dizi-film ve ders için geniş bir pencere açıyor.
AI destekli 13 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Helio G85 işlemci: Casper VIA S50 bu fiyat bandında kamerayı da performansı da ihmal etmiyor.
8000 mAh batarya, 13 saate kadar video ve kullanıcıların övdüğü şarj ömrü: Casper VIA S50 uzun bir gün boyunca yanında.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 10 bin TL'yi geçmeyen, okul ve dizi-film için kullanılabilecek bir tablet olarak Casper VIA S50 alınır mı?
Cevap: Evet. Casper VIA S50, Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılıyor ve 10 bin TL'nin altında kalıyor. Okul tarafında 11 inç FHD+ ekran ve 8 MP ön kamera, dizi-film tarafında 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör, uzun kullanım için de 8000 mAh batarya sunuyor.
Soru: 8-9 bin lira civarı tablet önerileri arasında Casper VIA S50 neden öne çıkıyor?
Cevap: Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatına 11 inç FHD+ ekran, 128 GB hafıza, 8000 mAh batarya, AI destekli çift arka kamera, Android 14 ve deri kılıfı birlikte sunuyor. Hepsiburada'da 4,4, Vatan Bilgisayar'da 4,49 kullanıcı puanı alması da bu paketin kullanıcılar tarafından beğenildiğini gösteriyor.
Soru: Casper VIA S50 kaç gram ve ne kadar ince?
Cevap: Vatan Bilgisayar'ın ürün sayfasına göre Casper VIA S50, 7,4 mm kalınlığında ve 497 gram ağırlığında. Casper da tableti hafif yapısıyla taşınabilirliği ön planda tutan, kompakt bir cihaz olarak tanımlıyor.
Soru: Casper VIA S50'ye SIM kart takılabilir mi?
Cevap: Casper VIA S50, Wi-Fi bağlantısıyla geliyor. Casper'ın SSS'sine göre SIM kart takılabilen tabletleri güncel L serisi modeller; VIA S50 ise evde, okulda ve Wi-Fi olan her yerde internete bağlanarak kullanılıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper VIA S50, 10 bin TL altı bütçede dengeli bir paket sunsa da her ihtiyaca göre değil:
- Her yerde mobil veriyle bağlanmak isteyenler: VIA S50 Wi-Fi ile çalışıyor; Casper, SIM kart takılabilen tabletler için L serisini işaret ediyor.
- Tableti TV'ye kabloyla bağlamak isteyenler: Casper'ın SSS'sine göre cihazda HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
- Kalemle çizim ya da kalem-klavyeyle iş odaklı kullanım arayanlar: Casper VIA S50'nin ürün sayfasında kalem desteğine dair bir bilgi yer almıyor.
- Ağır iş yükü planlayanlar: VIA S50 eğitim, eğlence, günlük işler ve mobil oyun için konumlanmış bir tablet; profesyonel video kurgusu gibi işler bu sınıfın hedefi değil.
- Hızlı tam dolum bekleyenler: 18W şarjla 160 dakikalık tam dolum süresi, kısa molalarda tableti doldurmak isteyenlere uzun gelebilir.
Sonuç: Casper VIA S50, 10 Bin Lira Altında Kime Göre En İyi Tablet?
10 bin lira altında ödev, ders, dizi-film ve günlük kullanım için tablet arıyorsan Casper VIA S50 bu bütçede ilk bakman gereken modellerden biri.
- Bütçesi 9-10 bin TL olanlar: 8.999 TL fiyatıyla sınırın altında kalıyor, deri kılıfı da paketin içinde.
- Öğrenciler ve aileler: 11 inç FHD+ ekran, 8 MP ön kamera ve çok açılı kılıfla ödev ve online derse hazır.
- Dizi-film sevenler: 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör.
- Şarj derdi istemeyenler: 8000 mAh batarya, Casper'a göre 13 saate kadar video izleme.
- Kamerayı önemseyenler: AI destekli 13 MP + 2 MP arka, 8 MP ön kamera.
Dikkat etmen gereken tek küçük nokta, bataryanın tam dolmasının 160 dakika sürmesi; tableti gece şarja takarak bunu kolayca aşabilirsin.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 24 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper VIA S50 ürün sayfasından; kalınlık, ağırlık ve kullanıcı puanları aynı tarihte vatanbilgisayar.com, hepsiburada.com ve epey.com üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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