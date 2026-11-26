Uçak Pencerelerinin Köşeleri Neden Yuvarlaktır?
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Uçağa binenlerin çoğu pencereden dışarı bakarken camın şekline pek dikkat etmez. Evlerdeki pencereler köşeli olsa da uçak pencerelerinin köşeleri hep yuvarlaktır. Tercihin arkasında estetik bir kaygı değil, havacılık tarihinin en acı derslerinden biri yatıyor. Eskiden uçaklarda kare pencereler kullanılıyordu ve kare pencereler bazı uçakların düşmesine yol açtı.
Köşeli pencereler 1954'te iki yolcu uçağının havada parçalanmasına yol açtı
Yuvarlak pencereler basıncı eşit dağıtıyor ve her pencerede üç kat cam bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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