Yuvarlak pencereler kabin basıncını tek noktada biriktirmek yerine daha eşit dağıtıyor. Kazaların ardından yuvarlak pencereler yolcu uçaklarında kısa sürede standart hale geldi.

Uçak pencereleri tek bir camdan da oluşmuyor. Her pencerede aslında üç ayrı katman çalışıyor. Dıştaki katman kabin basıncının yükünü taşıyor, ortadaki katman ise dış cam zarar görürse devreye girecek yedek görevi görüyor. Dış camın zarar görmesi oldukça nadir yaşanıyor.

Yolcuya bakan en içteki katman parmak izlerini ve çizikleri üstlenen bir koruma camı. Yolcular pencereye dokunduğunda asıl camlara bir şey olmuyor.

Pencerenin alt kısmındaki minik delik de aynı sistemin parçası. Delik, hava basıncının yükünü dıştaki asıl camın taşımasını sağlıyor. Böylece yedek cam yalnızca acil durumlar için sağlam kalıyor.