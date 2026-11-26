Nottinghamshire'ın Mansfield kasabasında yaşayan ve şirketlere sosyal medya danışmanlığı yapan Maxine, küçük işlerin üst üste biriktiğini anlatıyor. Vinted'e geri gönderilecek kıyafetler, ustaya yaptırılacak tamirler derken yapılacaklar listesi bir türlü bitmiyordu.

Yılda 32 bin sterlin kazanan Maxine, geçen yıl Wakefield merkezli Life Laundry'yi keşfetti. 2025'te Alicia Papachristou ve Jane Forbes'un kurduğu şirkete ayda beş saatlik iş için 250 sterlin ödüyor. Harcayabileceği fazla parası olmasa da bu hizmetin 'zihinsel yükünü' hafiflettiğini ve buna değdiğini söylüyor.

İşlerin çoğu uzaktan hallediliyor. Şirketin iki kurucusu ayda bir kez de yerinde yapılması gereken işler için Mansfield'a gidiyor.