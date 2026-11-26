Hayat Asistanlığı Revaçta: Ayda 250 Sterlin Ödeyip Tüm Ufak İşlerini Başkasına Yaptırıyor
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İngiltere'de 44 yaşındaki iki çocuk annesi Maxine Dillon, bitmek bilmeyen ufak işlerini ayda 250 sterlin karşılığında başkasına yaptırıyor.
BBC'nin haberine göre İngiltere'de ve ABD'de 'hayat asistanı' (life PA) olarak anılan şirketlerin sayısı son yıllarda artıyor. Bu şirketler tamirci çağırmaktan sigorta işlemlerine, okul yazışmalarından haftalık market alışverişine kadar günlük hayatın idari yükünü üstleniyor.
Ayda 5 saat için 250 sterlin
ABD'de ayda 25 saat için 2.250 dolar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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