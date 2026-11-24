Uyusanız Bile Yorgun Kalkıyorsanız Dikkat: Uzmanlara Göre Sessizce Yorgunluk Yaratan 7 Günlük Alışkanlık
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Uykunuzu aldığınız halde yorgun kalkıyor ve gün boyu enerjisiz hissediyorsanız nedeni günlük alışkanlıklarınızda gizli olabilir. NHS, Harvard Health, Cleveland Clinic ve American Academy of Sleep Medicine gibi kurumların verilerine göre yatakta telefon kullanmak, az su içmek, uzun süre oturmak, geç saatte kafein almak, hafta sonu uyku saatini kaydırmak, sabah ışığı görmemek ve sürekli bildirimlerle bölünmek enerjiyi sessizce tüketebiliyor. Üstelik bunların bir kısmı, yetişkinlerin yarısının her gün yaptığı bir davranış.
Yatakta telefon kullananların uyku kalitesi daha düşük çıkıyor.
Yatmadan altı saat önce alınan kafein bile uykuyu bir saatten fazla kısaltabiliyor.
Hafta sonu uyku saatini kaydırmak sosyal jet lag yaratabiliyor.
Sabah ışığı vücut saatine uyanma sinyalini veriyor.
Hafif susuzluk bile enerjiyi ve odaklanmayı etkileyebiliyor.
Haftalık hareket hedefini tutturanlar bile gün boyu oturunca risk altında kalabiliyor.
Bildirimlerle bölünmek ve işler arasında geçiş yapmak zaman kaybettiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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