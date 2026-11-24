American Academy of Sleep Medicine'in (AASM) 2.007 ABD'li yetişkinle yaptığı 2025 anketine göre yetişkinlerin yüzde 50'si yatakta her gün ekran kullanıyor, yüzde 33'ü de çoğu gün ya da haftada birkaç gün aynı şeyi yapıyor. Katılımcıların yüzde 26'sı telefon başında vakit geçirmeyi önerilen uyku süresinin önüne koyuyor. Yatmadan önce telefondan haber okuyanların yüzde 38'i uykusunun kötüleştiğini söylüyor. 18-24 yaş grubunda bu oran yüzde 46'ya çıkıyor.

Harvard Health'in aktardığı National Sleep Foundation verilerinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u yatakta her gün teknolojik cihaz kullanıyor. Yüzde 21'i gece uyandığında yeniden uyumadan önce cihazına bakıyor. Yatakta telefon, tablet ya da bilgisayar kullananların uyku kalitesi, kullanmayanlara göre düşük çıkıyor.

Mavi ışığın da payı var. Harvard Health'in aktardığı bir araştırmada mavi ışık, benzer parlaklıktaki yeşil ışığa kıyasla melatonini yaklaşık iki kat uzun süre baskıladı. NHS yatmadan önceki son saatte akıllı telefon ve ekran kullanılmamasını, AASM ise yatmadan 30-60 dakika önce el cihazlarının mavi ışığından uzak durulmasını öneriyor.