Ne Kadar Uyusanız da Dinlenemiyor Musunuz? Uzmandan Yorgunluğun 10 Nedeni
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Sabah yataktan kalktığınızda hâlâ yorgun mu hissediyorsunuz? Üstelik ne kadar dinlenirseniz dinlenin, yorgunluğunuz geçmiyor ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, sorun düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Uzman Dr. Fatma Özenç Turşak, İHA'ya sürekli yorgunluğun 10 nedenini açıkladı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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