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Ne Kadar Uyusanız da Dinlenemiyor Musunuz? Uzmandan Yorgunluğun 10 Nedeni

Ne Kadar Uyusanız da Dinlenemiyor Musunuz? Uzmandan Yorgunluğun 10 Nedeni

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 15:53
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Sabah yataktan kalktığınızda hâlâ yorgun mu hissediyorsunuz? Üstelik ne kadar dinlenirseniz dinlenin, yorgunluğunuz geçmiyor ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, sorun düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Uzman Dr. Fatma Özenç Turşak, İHA'ya sürekli yorgunluğun 10 nedenini açıkladı. 

İşte detaylar. 

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Sürekli Yorgunluğun Arkasında Ne Var?

Sürekli Yorgunluğun Arkasında Ne Var?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, yeterli uykuya rağmen devam eden yorgunluğun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yorgunluğun altında vitamin ve mineral eksikliklerinden uyku bozukluklarına, hormonal sorunlardan bazı kronik hastalıklara kadar pek çok farklı neden bulunabiliyor. İşte sürekli yorgun hissetmenize yol açabilecek 10 önemli neden:

1. Demir Eksikliği

Vücudun yeterince oksijen taşıyamaması halsizlik ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Özellikle demir eksikliği, uzun süren yorgunluğun sık karşılaşılan nedenleri arasında yer alıyor.

2. B12 ve D Vitamini Eksikliği

Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de kendinizi gün boyunca bitkin hissetmenize yol açabilir. B12 eksikliğinde yorgunluğun yanında unutkanlık ve konsantrasyon sorunları da görülebilir.

3. Tiroit Sorunları

Tiroit bezinin yavaş çalışması metabolizmayı etkileyerek sürekli halsizlik yaratabilir. Üşüme, kilo değişimi ve cilt kuruluğu gibi şikayetler de eşlik ediyorsa dikkate alınmalı.

4. Kalitesiz Uyku

“8 saat uyudum, neden hâlâ uykum var?” diyorsanız uyku süresinden çok uyku kalitesine bakmak gerekebilir. Özellikle horlama, gece nefes kesilmesi ve sabah baş ağrısı uyku apnesine işaret edebilir. Ayrıca beyaz ışıktan, yani ekranlardan uzakta uyumak uyku kalitenizi artırabilir. 

5. Kan Şekeri Problemleri

Sürekli yorgunluğa aşırı susama, sık idrara çıkma veya ağız kuruluğu eşlik ediyorsa kan şekeriyle ilgili sorunlar da araştırılabilir.

“Biraz Daha Uyursam Geçer” Demeyin

“Biraz Daha Uyursam Geçer” Demeyin

6. Yetersiz Beslenme ve Su Tüketimi

Gün içinde yeterince su içmemek veya düzensiz beslenmek de enerjiyi düşürebilir. Özellikle yoğun işlenmiş ve şekerli gıdaların ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni yorgunluk hissini artırabilir.

7. Stres ve Ruhsal Yorgunluk

Bazen beden değil, zihin yorulur. Uzun süreli stres, isteksizlik ve hiçbir şey yapmak istememe hali kişinin kendisini fiziksel olarak da tükenmiş hissetmesine neden olabilir.

8. Romatizmal Hastalıklar

Yorgunluğun yanında eklem ağrısı, şişlik veya özellikle sabahları belirginleşen eklem sertliği varsa romatizmal hastalıklar da olasılıklar arasında değerlendirilebilir.

9. Böbrek Sorunları

Bazı böbrek hastalıkları uzun süre belirgin bir şikayet oluşturmadan ilerleyebilir. Sürekli halsizlik ise zaman zaman bu tür problemlerin belirtilerinden biri olabilir.

10. Altta Yatan Başka Bir Hastalık

Yorgunluk tek başına ciddi bir hastalık anlamına gelmez. Ancak uzun süre geçmeyen yorgunluğa açıklanamayan kilo kaybı, ateş, gece terlemesi veya başka olağan dışı belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka dikkate alınmalı.

Birkaç günlük yorgunluk çoğu zaman yoğun tempo veya uykusuzlukla ilişkili olabilir. 

Fakat yeterince uyumanıza rağmen haftalar boyunca devam eden yorgunluğun nedenini araştırmak gerekir. Çünkü önemli olan yalnızca yorgunluğu gidermek değil, vücudun neden böyle bir sinyal verdiğini anlamaktır. Ayrıca, dikkat etmeniz gereken diğer önemli nedenler de şu şekilde:

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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