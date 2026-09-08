Ne Kadar Uyusanız da Dinlenemiyor Musunuz? Uzmandan Yorgunluğun 10 Nedeni

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, yeterli uykuya rağmen devam eden yorgunluğun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yorgunluğun altında vitamin ve mineral eksikliklerinden uyku bozukluklarına, hormonal sorunlardan bazı kronik hastalıklara kadar pek çok farklı neden bulunabiliyor. İşte sürekli yorgun hissetmenize yol açabilecek 10 önemli neden:

1. Demir Eksikliği

Vücudun yeterince oksijen taşıyamaması halsizlik ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Özellikle demir eksikliği, uzun süren yorgunluğun sık karşılaşılan nedenleri arasında yer alıyor.

2. B12 ve D Vitamini Eksikliği

Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de kendinizi gün boyunca bitkin hissetmenize yol açabilir. B12 eksikliğinde yorgunluğun yanında unutkanlık ve konsantrasyon sorunları da görülebilir.

3. Tiroit Sorunları

Tiroit bezinin yavaş çalışması metabolizmayı etkileyerek sürekli halsizlik yaratabilir. Üşüme, kilo değişimi ve cilt kuruluğu gibi şikayetler de eşlik ediyorsa dikkate alınmalı.

4. Kalitesiz Uyku

“8 saat uyudum, neden hâlâ uykum var?” diyorsanız uyku süresinden çok uyku kalitesine bakmak gerekebilir. Özellikle horlama, gece nefes kesilmesi ve sabah baş ağrısı uyku apnesine işaret edebilir. Ayrıca beyaz ışıktan, yani ekranlardan uzakta uyumak uyku kalitenizi artırabilir.

5. Kan Şekeri Problemleri

Sürekli yorgunluğa aşırı susama, sık idrara çıkma veya ağız kuruluğu eşlik ediyorsa kan şekeriyle ilgili sorunlar da araştırılabilir.