Haritada Zor Bulunan, Ulaşması Daha da Zor: Dünyanın En Uzak 7 Yerleşimi
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Dünyanın bazı köşelerinde en yakın komşuya ulaşmak, gemi tarifelerine, buz haritalarına ve uçak seferlerinin hava durumuna bağlı. Şili'nin Paskalya Adası'ndan Grönland'ın Ittoqqortoormiit kasabasına, Antarktika'daki Villa Las Estrellas'tan Kuzey Kutbu'na 817 kilometre kalan Alert'e kadar yedi yerleşimde yaşam, dış dünyayla kurulan kırılgan bir bağlantıya dayanıyor. Hint Okyanusu'ndaki Port-aux-Français, Pasifik'teki Pitcairn ve Güney Atlas'taki Tristan da Cunha ise uçak pistinin bile bulunmadığı, yalnızca gemiyle ulaşılan uç noktalar.
Rapa Nui, Şili anakarasına 3 bin 500 kilometre uzaklıkta duran bir Pasifik adası.
Ittoqqortoormiit'e gemi yılda yalnızca birkaç kez uğruyor.
Villa Las Estrellas, Antarktika'da kalıcı olarak yaşanan sayılı yerleşimlerden biri.
Alert, Kuzey Kutbu'na 817 kilometre kala kurulmuş, sürekli yerleşik en kuzeydeki nokta.
Port-aux-Français'de kışın yalnızca 45 kişi kalıyor.
Pitcairn, 35 kişilik nüfusuyla dünyanın en az nüfuslu toprağı sayılıyor ve adaya ulaşmak üç aşamalı bir yolculuk gerektiriyor.
Tristan da Cunha, en yakın yerleşimden 2 bin 434 kilometre uzaktaki dünyanın en ücra adası.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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