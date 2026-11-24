Paskalya Adası ya da yerel adıyla Rapa Nui, Güney Pasifik'te 163,6 kilometrekarelik bir kara parçası. Şili anakarasının orta kıyısına yaklaşık 3 bin 500 kilometre, en yakın yerleşim yeri olan Pitcairn'e ise 2 bin kilometreden fazla uzaklıkta. 2017 sayımında 7 bin 750 kişinin yaşadığı adada nüfusun yüzde 45'i Rapa Nui halkından oluşuyor.

Adaya düzenli uçuş yapan tek şirket LATAM. Santiago'dan kalkan uçak, Hanga Roa'daki Mataveri Havalimanı'na yaklaşık beş buçuk saatte iniyor. Şili ile ABD arasında 1985'te yapılan anlaşmayla 423 metre uzatılan pist 3 bin 353 metreye ulaştı ve 1987'de yeniden açıldı. Ticari uçuşlar ise 1967 nisanında başlamıştı.

Adanın simgesi, yaklaşık bin tanesi Rano Raraku taş ocağında yontulan moai heykelleri. Bazıları 85 tonu aşan bu heykellerin en büyük topluluğu Ahu Tongariki'de, 15 moai yan yana duruyor. Pandemide uçuşlar durunca yiyecek ve erzak girişi kesildi. Mart 2020'den ağustos 2022'ye kadar turizme kapalı kalan adada halk, bini aşkın yeni sebze bahçesi kurdu.