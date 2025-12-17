Uçağın Uğramadığı Ada! Dünyanın En Uzak Yerleşim Yeri: Varmak 6 Gün Sürüyor
Güney Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alan Tristan da Cunha, dünyada insan yaşamının sürdüğü en uzak nokta olarak tanımlanıyor. Edinburgh of the Seven Seas adlı küçük yerleşim, aktif yanardağ eteklerine kurulmuş durumda. Modern dünyayla bağlantı son derece sınırlı. Adaya ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Yolculuk ortalama 6 gün sürüyor.
Güney Atlas Okyanusu’nun ortasında, dünyadan kopuk bir yaşam sürüyor
Tristan da Cunha’ya ulaşım yalnızca 6 günlük deniz yolculuğuyla mümkün
Aktif yanardağ gölgesinde kurulan küçük topluluk dikkat çekiyor
