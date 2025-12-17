Uçağın Uğramadığı Ada! Dünyanın En Uzak Yerleşim Yeri: Varmak 6 Gün Sürüyor

Tristan da Cunha, volkanik yapısıyla da biliniyor. 1961 yılında yaşanan büyük patlama sırasında ada halkı İngiltere’ye tahliye edildi. Patlamanın ardından büyük bölüm geri döndü ve yerleşim yeniden kuruldu. Günümüzde adada yaklaşık 209 kişi yaşıyor ve yalnızca 11 farklı soyadı bulunuyor.

İzole konum nedeniyle suç oranı neredeyse yok denecek kadar az. Ada halkı tarım ve balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Elektrik, sağlık ve eğitim hizmetleri sınırlı imkanlarla yürütülüyor. Dünyadan kopuk yaşam düzeni, Tristan da Cunha’yı hem en izole hem de en merak edilen yerleşimlerden biri haline getiriyor.