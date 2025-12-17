Psikolojiye Göre Hızlı Yürümek Ne Anlama Geliyor?

Britanyalı psikolog Richard Wiseman, yürüyüş hızı ile zihinsel uyarılmışlık seviyesi arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtiyor. Wiseman’ın büyük şehirlerde yürüyüş temposu üzerine yaptığı gözlemsel çalışmalara göre, hız arttıkça zihinsel tetikte olma hali de yükseliyor. Klinik kaygı tanısı gerekmese bile, içsel baskı hareketle dengeleniyor.

Uzmanlara göre hızlı yürüyüş, rahatlama biçimi olarak işlev görebiliyor. Zihinsel yoğunluk fiziksel hareketle boşaltılıyor. Aynı nedenle bu profiller acil durumlarda daha soğukkanlı davranabiliyor. Zorlanan alan ise yavaşlama gerektiren anlar oluyor.