onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kimse Pek Bilmiyor Ancak Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden! Toplu Taşıma Ücretsiz

Kimse Pek Bilmiyor Ancak Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden! Toplu Taşıma Ücretsiz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 14:11

Tatil planı yapanlar için güvenlik, son yıllarda en belirleyici kriterlerden biri haline geldi. Uluslararası danışmanlık şirketi International SOS tarafından yapılan araştırma da gezginlerin en güvenli hissettiği ülkeleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde İzlanda yer alırken ikinci sıraya çoğu kişinin gözünden kaçan bir Avrupa ülkesi yerleşti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası araştırmalar Lüksemburg’u dünyanın en güvenli ülkeleri arasına taşıdı

Uluslararası araştırmalar Lüksemburg’u dünyanın en güvenli ülkeleri arasına taşıdı

International SOS tarafından yayımlanan raporda Lüksemburg, gezginler için en güvenli ikinci ülke olarak listelendi. Araştırmada suç istatistikleri, sağlık altyapısı, siyasi istikrar ve acil durum riskleri dikkate alındı. Ülkede şiddet suçlarının yok denecek seviyede olduğu, sokak güvenliğinin günün her saatinde yüksek kabul edildiği belirtildi.

Uzmanlara göre Lüksemburg’un öne çıkmasında küçük nüfus yapısı, güçlü sosyal devlet sistemi ve yüksek yaşam standartları etkili oluyor. Sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı ve kriz anlarında hızlı müdahale kapasitesi de değerlendirmede önemli rol oynadı.

Toplu taşımanın tamamen ücretsiz olması ülkede fark yarattı

Toplu taşımanın tamamen ücretsiz olması ülkede fark yarattı

Lüksemburg, toplu taşımayı tamamen ücretsiz hale getiren ilk ülkeler arasında yer alıyor. Otobüs, tramvay ve tren hatları yerli halkın yanı sıra turistlere de ücret talep etmeden hizmet veriyor. Başkentten kırsal bölgelere kadar ulaşım ağı kesintisiz şekilde işliyor.

Uygulama sayesinde ziyaretçiler ülke genelindeki turistik noktalara ek masraf olmadan ulaşabiliyor. Şehir merkezindeki tarihi bölgeler, kaleler ve doğal alanlar arasında ulaşım zahmetsiz kabul ediliyor. Ulaşım stresinin ortadan kalkması, ülkenin güvenli ve rahat destinasyon algısını güçlendiriyor.

Küçük yüzölçümüne rağmen gezilecek alan sayısı dikkat çekiyor

Küçük yüzölçümüne rağmen gezilecek alan sayısı dikkat çekiyor

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden sayılan Lüksemburg, sahip olduğu tarihi yapılarla öne çıkıyor. Kuzeyde yer alan Vianden Kalesi, kıtanın en iyi korunmuş orta çağ kaleleri arasında gösteriliyor. Ziyaretçiler çevredeki yürüyüş rotalarından kaleye hâkim manzaraları izleyebiliyor.

Başkentte yer alan Chemin de la Corniche ise 'Avrupa’nın balkonu' olarak anılıyor. Tarihi surlar boyunca uzanan yürüyüş yolu, fotoğraf meraklılarının uğrak noktası konumunda. Kış aylarında düzenlenen Winterlights etkinlikleri ve Noel pazarları da şehre hareket katıyor.

International SOS’a göre dünyanın en güvenli ülkeleri

International SOS’a göre dünyanın en güvenli ülkeleri

International SOS tarafından yayımlanan son güvenlik raporunda gezginler için en risksiz ülkeler netleşti. Değerlendirmede suç oranları, siyasi istikrar, sağlık altyapısı ve acil durum kapasitesi temel alındı. Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler şu şekilde sıralandı:

Raporda yer alan ülkelerin ortak noktası, yüksek yaşam standartları, güçlü kamu hizmetleri ve düşük suç istatistikleri olarak öne çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın