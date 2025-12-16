Kimse Pek Bilmiyor Ancak Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden! Toplu Taşıma Ücretsiz

International SOS tarafından yayımlanan raporda Lüksemburg, gezginler için en güvenli ikinci ülke olarak listelendi. Araştırmada suç istatistikleri, sağlık altyapısı, siyasi istikrar ve acil durum riskleri dikkate alındı. Ülkede şiddet suçlarının yok denecek seviyede olduğu, sokak güvenliğinin günün her saatinde yüksek kabul edildiği belirtildi.

Uzmanlara göre Lüksemburg’un öne çıkmasında küçük nüfus yapısı, güçlü sosyal devlet sistemi ve yüksek yaşam standartları etkili oluyor. Sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı ve kriz anlarında hızlı müdahale kapasitesi de değerlendirmede önemli rol oynadı.