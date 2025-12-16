Dünyanın En Küçük Uluslararası Köprüsü: Ülke Değiştirmek Saniyeler Sürüyor
Kimi köprüler devasa uzunluklarıyla, kimileri nefes kesen yükseklikleriyle tanınıyor. Ancak Avrupa’nın güneyinde yer alan küçük ahşap geçit, farklı özelliğiyle öne çıkıyor. Portekiz ile İspanya’yı birbirine bağlayan El Marco Köprüsü, dünyanın en kısa uluslararası köprüsü kabul ediliyor. Karşıya geçmek saniyeler sürüyor. Üstelik sınır aşılırken ülkelerle birlikte saatler de değişiyor.
El Marco Köprüsü, yalnızca birkaç metrelik uzunluğuyla iki ülkeyi birbirine bağlıyor
Köprüden geçenler saniyeler içinde ülke ve saat değiştiriyor
Yüzyıllar önce tahta kalaslarla başlayan geçiş, günümüzde sembol haline geldi
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
