Dünyanın En Küçük Uluslararası Köprüsü: Ülke Değiştirmek Saniyeler Sürüyor

El Marco Köprüsü, Portekiz’de Arronches Belediyesi sınırları içindeki El Marco yerleşimi ile İspanya’da La Codosera kasabasını birbirine bağlıyor. Ahşap yapı, Abrilongo Nehri üzerinde yer alıyor. Uzunluk konusunda kaynaklar farklı rakamlar paylaşıyor.

Çoğu kaynak yaklaşık 3,2 metrelik ölçüden söz ederken Portekizli yerel yönetimler uzunluğun 6 metreye yaklaştığını ifade ediyor. Ölçüme hangi kısımların dahil edildiği netlik kazanmış değil.

Genişlik ise yaklaşık 1,45 metre seviyesinde. Araç geçişi mümkün görünmüyor. Yaya geçişleri ve bisiklet kullanımıyla sınırlı kalan köprü, sadeliğine rağmen uluslararası statü taşıyor. Pasaport kontrolü yapılmıyor. İspanya ile Portekiz’in Schengen bölgesi üyesi olması serbest geçişi mümkün kılıyor.