onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Küçük Uluslararası Köprüsü: Ülke Değiştirmek Saniyeler Sürüyor

Dünyanın En Küçük Uluslararası Köprüsü: Ülke Değiştirmek Saniyeler Sürüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 12:01

Kimi köprüler devasa uzunluklarıyla, kimileri nefes kesen yükseklikleriyle tanınıyor. Ancak Avrupa’nın güneyinde yer alan küçük ahşap geçit, farklı özelliğiyle öne çıkıyor. Portekiz ile İspanya’yı birbirine bağlayan El Marco Köprüsü, dünyanın en kısa uluslararası köprüsü kabul ediliyor. Karşıya geçmek saniyeler sürüyor. Üstelik sınır aşılırken ülkelerle birlikte saatler de değişiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

El Marco Köprüsü, yalnızca birkaç metrelik uzunluğuyla iki ülkeyi birbirine bağlıyor

El Marco Köprüsü, yalnızca birkaç metrelik uzunluğuyla iki ülkeyi birbirine bağlıyor

El Marco Köprüsü, Portekiz’de Arronches Belediyesi sınırları içindeki El Marco yerleşimi ile İspanya’da La Codosera kasabasını birbirine bağlıyor. Ahşap yapı, Abrilongo Nehri üzerinde yer alıyor. Uzunluk konusunda kaynaklar farklı rakamlar paylaşıyor. 

Çoğu kaynak yaklaşık 3,2 metrelik ölçüden söz ederken Portekizli yerel yönetimler uzunluğun 6 metreye yaklaştığını ifade ediyor. Ölçüme hangi kısımların dahil edildiği netlik kazanmış değil.

Genişlik ise yaklaşık 1,45 metre seviyesinde. Araç geçişi mümkün görünmüyor. Yaya geçişleri ve bisiklet kullanımıyla sınırlı kalan köprü, sadeliğine rağmen uluslararası statü taşıyor. Pasaport kontrolü yapılmıyor. İspanya ile Portekiz’in Schengen bölgesi üyesi olması serbest geçişi mümkün kılıyor.

Köprüden geçenler saniyeler içinde ülke ve saat değiştiriyor

Köprüden geçenler saniyeler içinde ülke ve saat değiştiriyor

El Marco Köprüsü’nü ilginç kılan detaylardan biri zaman farkı. Portekiz, Batı Avrupa Saat Dilimi’ni kullanıyor. İspanya ise Orta Avrupa Saat Dilimi’ne bağlı. Köprüden adım atarak geçenler, saatlerini tam 1 saat ileri ya da geri almak zorunda kalıyor.

Kısa mesafede yaşanan zaman değişimi, köprüyü turistler için ilgi çekici hale getiriyor. Fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler, taş işaretlerle belirtilen 'P' ve 'E' harfleri sayesinde hangi ülkede bulunduğunu kolayca ayırt edebiliyor. Saniyeler içinde farklı ülkeye geçme fikri, sosyal medyada sıkça paylaşılan sahneler arasında yer alıyor.

Yüzyıllar önce tahta kalaslarla başlayan geçiş, günümüzde sembol haline geldi

Yüzyıllar önce tahta kalaslarla başlayan geçiş, günümüzde sembol haline geldi

Geçmişte Abrilongo Nehri üzerinde düzenli köprü bulunmuyordu. Yerel halk, tahta kalaslar yardımıyla karşıya geçmeye çalışıyordu. Nehir debisi yükseldiğinde geçişler tehlikeli hale geliyor, kalaslar sık sık sulara kapılıyordu. Bölge, uzun yıllar kaçakçılık faaliyetleriyle de anıldı.

Avrupa Birliği fonları sayesinde 2000’li yıllarda köprü yeniden inşa edildi. 2008’de tamamlanan çalışmalarla geçit daha dayanıklı hale getirildi. Güçlendirme detayları eklenerek taşkın riskine karşı önlem alındı.

Daha kısa olduğu iddia edilen başka geçitler gündeme gelse de yapılan incelemeler sonucunda El Marco Köprüsü ünvanını korumayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın